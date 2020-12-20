Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanılan 2 ton balığa el konuldu

ANKARA (AA) - Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanıldığı belirlenen 2 ton balık, yetkililer tarafından yeniden göl sularına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsta​nbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma birimleri ve balıkçılık dernekleri, Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balıkçılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, avcılığa uygun olmayan av malzemeleri olarak 17 bin metre uzatma misina ağı ve 150 takım büyük boy pinter ağ ele geçirildi.

Ayrıca, misina ağ ve pinter içinde bulunan canlı 1500-1600 adet, yaklaşık 2 ton muhtelif balığa da el konuldu. Canlı balıklar tekrar iç sulara bırakıldı.

Denetim sonucu 3 kişiye idari para cezası uygulandı.