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Ekonomi Terk edilen tarım arazileri çevrim içi toplantıda görüşüldü
Ekonomi

Terk edilen tarım arazileri çevrim içi toplantıda görüşüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO'dan uzmanlar, çiftliklerin genişlemesini kolaylaştıracak ve arazi parçalanmasını azaltarak çiftlik yapılarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak proje kapsamında bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:23:10 -
Terk edilen tarım arazileri çevrim içi toplantıda görüşüldü

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) uzmanlar, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'da arazilerin terk edilmesiyle mücadele için gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaları çevrim içi toplantıda görüştü.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Orta Asya'daki birçok ülkede tarım arazilerinin terk edilmesi veya kullanılmaması ortak sorun oluşturuyor. Türkiye'de de yaklaşık 2 milyon hektar verimli tarım arazisi kullanılmıyor veya terk edilmiş durumda bulunuyor.

FAO, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'da terk edilmiş tarım arazilerini yeniden faaliyete geçirmek için yeni bir proje uygulamaya hazırlanıyor. FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) aracılığıyla Türkiye tarafından finanse edilen proje, arazi terki sorununu ele almanın yanı sıra, arazi toplulaştırması ve iyileştirilmiş arazi politikası ve kamu politikası hedefleri aracılığıyla tarımın yapısal gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Söz konusu proje özellikle, Türkiye'de bir arazi bankacılığı enstrümanının ortaya konulmasını, Azerbaycan ve Özbekistan'da ihtiyaçların analiz edilerek kapasitelerin geliştirilmesini ve ülkeler arasında bilgi alışverişi için bir iş birliği mekanizması kurulmasını hedefliyor.

Verimli tarım arazilerinin terk edilmesi, ulusal ekonomiler ve gıda güvenliğine olumsuz etkilerinin yanı sıra, araziyi koruyucu tedbirlerin uygulanmasını engelliyor, özellikle kurak bölgelerde arazinin bozulmasını tetikliyor ve tarım sektörünün iklim değişikliğinin etkileri karşısındaki kırılganlığını artırıyor.

Tüm bunların yanı sıra özellikle çiftliklerin küçük olması ve arazilerin çokça bölünmesi arazi terkinin ana sebepleri arasında olduğundan, arazi kullanım hakkı sorununun çözümü, ülkelerin "Arazi Tahribatının Dengelenmesi" hedeflerine ve Paris Anlaşması çerçevesinde ulusal olarak belirlenmiş katkılara ulaşmada oldukça önem arz ediyor.

- Proje çiftlik yapılarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak

Yeni proje, çiftliklerin genişlemesini kolaylaştıracak ve arazi parçalanmasını azaltarak çiftlik yapılarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak.

Bu kapsamda ilk adım olarak, aralarında FAO Toprak Mülkiyeti Uzmanı Morten Hartvigsen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker'in de bulunduğu kıdemli yetkililer ve uzmanlar geçen hafta çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı katılımcıları, tarım sektörünün iklim değişikliği etkileri karşısındaki kırılganlığını azaltacağı konusunda hemfikir oldu.

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