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Kadın - Aile Teriyaki sos tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Teriyaki sos tarifi, nasıl yapılır?

Klasik teriyaki sosları tavada, fırında veya ızgarada yemeğinize olağanüstü bir aroma katan tatlı ve ekşi bir tada sahiptir.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 00:11:00 - 2021-12-29 00:14:54
Teriyaki sos tarifi, nasıl yapılır?

Teriyaki sos, yemeklere lezzetin yanı sıra parlaklık da veren, temelde susam yağı ile soya sosunun karıştırılması ile elde edilen bir ürün. İçerisinde biraz şeker, biraz sarımsak, zencefil, bal ve hatta biraz nişasta da barındıran enfes bir lezzet.

Teriyaki sos tarifi

Bir tencerede 1 bardak su, soya sosu, kahverengi şeker, bal, zencefil ve sarımsak tozunu orta ateşte yaklaşık 1 dakika pişirin. Bir bardakta mısır nişastası ve 1/4 soğuk suyu karıştırın; çözünene kadar karıştırın, ardından tencereye ekleyin. Sosu pişirin ve koyulaşana kadar 5-7 dakika karıştırın.

Teriyaki soslu tavuk tarifi nasıl yapılır?

Tavukları 1 tatlı kaşığı tuz ve nişasta ile harmanlayalım (isteğe bağlı). Yağı kızdırıp tavukları kızartalım.  Bir kasede su, sirke, soya sosu, şeker, bal, küçük doğranmış sarımsak ve zencefili iyice karıştıralım. Tavuklarla sosu tavada buluşturalım.

 

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