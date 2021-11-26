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Kadın - Aile Teriyaki sos nedir, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Teriyaki sos nedir, nasıl yapılır? Kolay tarif

Teriyaki yapılış şekli bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:22:00 - 2021-11-26 00:25:25
Teriyaki sos nedir, nasıl yapılır? Kolay tarif

Teriyaki, Japon mutfağında bir yemek pişirme tekniğidir. Yemek üzerine teriyaki sosu eklendikten sonra ızgara yapılarak ya da kavrularak pişirilir. Teriyaki sosu içerisinde soya sosu, mirin ve şeker olan bir çeşit sostur. Teriyaki yapılırken Japonya'da genellikle balıketi tercih edilir. Batıda ise tavuk, kuzu, ve dana etleri kullanılır.

Teriyaki sos nasıl Yapılır? 

1 su bardağı su
1 / 4 su bardağı soya sosu
5 tatlı kaşığı paketlenmiş kahverengi şeker
1 çorba kaşığı bal
1/2 çay kaşığı öğütülmüş zencefil
1 / 4 çay kaşığı sarımsak tozu
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 / 4 bardak soğuk su

Yapılışı

Bir tencerede 1 bardak su, soya sosu, kahverengi şeker, bal, zencefil ve sarımsak tozunu orta ateşte yaklaşık 1 dakika pişirin. Bir bardakta mısır nişastası ve 1/4 soğuk suyu karıştırın; çözünene kadar karıştırın, ardından tencereye ekleyin. Sosu pişirin ve koyulaşana kadar 5-7 dakika karıştırın.

 

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