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Terim'in kaçıracağı kritik maçlar!

PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Terim, 14. hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak. Sarı-kırmızılı ekip Ümit Davala'ya emanet.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:07
Terim'in kaçıracağı kritik maçlar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde hakem Fırat Aydınus'la tartışan Fatih Terim'e 7 maç men cezası verdi.

Deneyimli hoca içinde Beşiktaş derbisinin de bulunduğu 7 karşılaşmada takımının başında olamayacak. Tecrübeli teknik adamın cezası bu hafta sonu oynanacak Kayserispor mücadelesiyle başlayacak.

Terim 14. hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinin de içinde bulunduğu 7 maçta sarı-kırmızılı takımdan uzak kalacak.

Derbide Skrtel'le kavga eden Hasan Şaş da 8 maç ceza aldı. Terim ve Şaş'ın yokluğunda Galatasaray'ın hocası Ümit Davala olacak. Terim'in yardımcısı Davala, Beşiktaş mücadelesinde de sarı-kırmızılı takımı yönetecek.

Terim ve Hasan Şaş'ın olmayacağı maçlar, Türkiye Kupası fikstürü ve Tahkim Kurulu'nun son kararından sonra netleşecek.

Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir ve 2 kupa maçı.

Hasan Şaş'ın kaçıracağı maçlar: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve 2 kupa maçı.

NOT: Tahkim Kurulu yapılacak itirazın ardından cezalarda indirime gidebilir.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:07
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Aydın
  6. fatih terim
  7. galatasaray

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