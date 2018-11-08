Terim'in kaçıracağı kritik maçlar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde hakem Fırat Aydınus'la tartışan Fatih Terim'e 7 maç men cezası verdi.

Deneyimli hoca içinde Beşiktaş derbisinin de bulunduğu 7 karşılaşmada takımının başında olamayacak. Tecrübeli teknik adamın cezası bu hafta sonu oynanacak Kayserispor mücadelesiyle başlayacak.

Terim 14. hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinin de içinde bulunduğu 7 maçta sarı-kırmızılı takımdan uzak kalacak.

Derbide Skrtel'le kavga eden Hasan Şaş da 8 maç ceza aldı. Terim ve Şaş'ın yokluğunda Galatasaray'ın hocası Ümit Davala olacak. Terim'in yardımcısı Davala, Beşiktaş mücadelesinde de sarı-kırmızılı takımı yönetecek.

Terim ve Hasan Şaş'ın olmayacağı maçlar, Türkiye Kupası fikstürü ve Tahkim Kurulu'nun son kararından sonra netleşecek.

Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir ve 2 kupa maçı.

Hasan Şaş'ın kaçıracağı maçlar: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve 2 kupa maçı.

NOT: Tahkim Kurulu yapılacak itirazın ardından cezalarda indirime gidebilir.