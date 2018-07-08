Terim'den flaş açıklama: Umarım yeni takımlarını bulurlar!

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını İsviçre kampında sürdürüyor.

Kamp çalışmaları ve transferler hakkında konuşan Fatih Terim, "Florya'dan sonra İsviçre kampımız başladı. 21 Temmuz'da Valencia ile oynadıktan sonra İstanbul'a döneceğiz ve kısa bir ara sonrası tekrar kampa gireceğiz. İki hazırlık maçı daha oynayabiliriz. İstanbul'da sadece fiziksel çalışmalar yaptık. İsviçre kampında fizik teknik ve taktik üzerine çalışacağız." dedi.

''UMARIM TOLGA İYİLEŞİR VE DÖNER''

Takımdaki bazı oyuncular hakkında bilgi veren Fatih Terim, "Muğdat Çelik'in hiçbir sorunu yok. Adapte oluyor. Elenme sıralarına göre futbolculara izin verdik. Belhanda burnunda küçük bir operasyon geçirdi. Yuto'ya 21 Temmuz'a kadar izin verdim. Fernando Muslera'ya biraz daha fazla izin verdik. Hepsinin Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kamp kadrosuna alınmayan Tolga Ciğerci ile ilgili soruları yanıtlayanFatih Terim, "Tolga zaten sakat, bildiğiniz gibi tedavi oluyor. 20 günden daha fazla zaman gerekiyor. İstanbul'da daha rahat tedavi olur. Oyunculara kızmak gibi bir lüksümüz yok. Kararlarla ilgili tasarruf hakkımız var. Umarım Tolga iyileşir ve döner. Sonra hakkında bir karar veririz" ifadelerini kullandı.

''UMARIM EN KISA ZAMANDA YENİ TAKIMLARINI BULURLAR''

Tarık Çamdal ve Eray İşcan'la ilgili görüşünü aktaran Terim, "Tarık Çamdal'ın oynamasını gerektiğini söyledim. Eray İşcan'a da bunu söyledim. Oynamak bazen birçok şeye iyi gelir. Ne kadar ekonominiz ya da kazandığınız fazla olursa olsun, oynamanın keyfini size vermez. Oynarsanız, hem manevi hem de maddi olarak fazla kazanırsınız. Tarık'ın gidip oynaması gerekiyor. Eray'ı bıraktığımız zaman çok önemli maçlarda oynattım. Gidip oynamalılar ve kendilerini kanıtlamalılar. Umarım en kısa zamanda yeni takımlarını bulurlar" açıklamasını yaptı.

''GÜCÜMÜZ YETTİĞİ KADAR TRANSFER YAPACAĞIZ''

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Fatih Terim, "Mevcut kadromuzu korumak istedik. Kritik olan Nagatomo ve Denayer'di. Donk imzaladı. Denayer de inşallah olur. Mevcut kadromuzu koruduktan sonra ihtiyacımıza göre almaya özen göstereceğiz. Gücümüz yettiği kadar transfer yapacağız. Bazı yerlere ihtiyacımız var. Olayları saptırmadan şunu söylemekte yarar var; 31 Ağustos'a kadar olan zaman dilimi, her kulüp için olduğu gibi Galatasaray adına da önemli bir zaman dilimi. Takip edeceğiz, bakalım neler olacak." diyerek sözlerini noktaladı.