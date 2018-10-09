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Terim'den Altay'a önce evet sonra ret

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, ilk önce Altay'ın hazırlık maçı teklifini kabul etti ancak daha sonra bu kararından vazgeçti.

09 Ekim 2018 Salı 20:16
Terim'den Altay'a önce evet sonra ret

1'inci Lig ekiplerinden Altay, milli maç arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arıyor. 

Siyah-beyazlıların geçen hafta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a İzmir'de özel müsabaka oynama konusunda teklif götürdüğü ancak 3 kulüpten de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibinin teklifini ilk önce kabul etse de daha sonra sarı-kırmızılılar bu karardan vazgeçti. 

Altay'ın rakip bulamaması halinde hafta sonunda U21 takımıyla hazırlık maçı oynaması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, Ümit Milli Takım'da yer alan ön libero Atakan ve tedavisi süren İbrahim Öztürk dışında eksik yok.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:16
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