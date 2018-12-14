THY- Euroleague
0553 313 94 23

Terim-Rasim Ozan davasında flaş karar!

Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim’in şikayeti üzerine Rasim Ozan Kütahyalı ve eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin dava dosyası Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yargılanmanın yeniden yapılmasına karar verdi.

14 Aralık 2018 Cuma 19:05
Terim-Rasim Ozan davasında flaş karar!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in şikayeti ile ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin dava dosyası Yargıtay’dan geri döndü. Yerel mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay 12. Ceza Dairesi Kütahyalı’nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesi gerektiğini, Ünal Aysal’a verilen cezasın ise para cezasına çevrilmesi gerektiğini hükmetti.

Fatih Terim'in Galatasaray Spor Kulübü'nden gönderilmesinin ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Terim'in eski Başkan Ünal Aysal'a gönderdiği SMS'leri yayınlaması dosyası Yargıtay’dan geri döndü. Yargılama sonucunda eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın 10 ay, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın ise 2 yıl hapse çarptırılmasının ardından Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi kararı itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşımıştı.İtirazı değerlendiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi Rasim Ozan Kütahyalı ve Ünal Aysal lehine yerel mahkemenin kararını bozdu. Yerel mahkemenin Kütahyalı’ya ve Aysal’a verdiği cezanın ölçüsüz olduğuna hükmeden Yargıtay yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. 

“Hukukun ve ifade özgürlüğü prensibimizdir zaferidir bu karar”

Fatih Terim’in dava konusu olayda Galatasaray Teknik Direktörlüğünden ayrılarak Milli Takımın başına geçtiği hatırlatılan Yargıtay bozma ilamında, o dönem Galatasaray Başkanı olan Ünal Aysal ile Fatih Terim arasında zıt açıklamalar yapıldığı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın kimin doğru söyleyip söylemediği hususunda kamuoyunu aydınlatma kapsamında mesaj içeriklerini haberleştirdiği aktarıldı.

Kütahyalı’nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesi gerektiği aktarılan kararda özel hayatın gizliliğini ihlal edilmediği ifade edildi. Yargıtay kararında Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal’ın da cezasının adli para cezasına çevrilmesi gerektiği kaydedildi.
Kararı değerlendiren Kütahyalı’nın Avukatı Esennur Ezgi “Hukukun ve ifade özgürlüğü prensibimizdir zaferidir bu karar” diye konuştu.

Kütahyalı 2 yıl Aysal 10 ay hapse mahkum edilmişti

Fatih Terim'in Galatasaray Spor Kulübü'nden gönderilmesinin ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Terim'in eski Başkan Ünal Aysal'a gönderdiği SMS'leri yayınlamıştı. Özel mesajlarının yayınlanmasının ardından Terim'in şikayeti üzerine, açılan davada Rasim Ozan Kütahyalı, "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis, Ünal Aysal'ı ise, "kendisi ile yapılan haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın ifşa etmek" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:05
  1. Fatih Terim
  2. Rasim Ozan Kütahyalı
  3. Ünal Aysal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan'da maden ocağı çöktü! Çok sayıda kayıp var
    1. Hindistan'da maden ocağı çöktü! Çok..
    2. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    3. Bunu yaptırmayan yandı! 2 bin 500 TL..
    4. Bebekler için kemik suyunun faydaları
    5. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    6. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    7. Hollanda'da hükümet karşıtı protesto
    8. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    9. Acılı babanın yürek yakan dramı.....
    10. Rusya’ya vizesiz seyahate olumlu..
    11. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    12. Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına..
    13. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    14. GÜNCELLEME - Kocaeli'de hırsızlık..
    15. AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi
    16. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    17. İsrail askerleri Gazze sınırında 75..
    18. Dışişleri Bakanlığı'nın logosu değişti
    19. İsrail askerleri 1 Filistinli çocuğu..
    20. Hakkari'de 5 kilo 250 gram uyuşturucu..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'