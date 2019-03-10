0553 313 94 23

Terim eski öğrencisi Bülent Korkmaz’a hiç yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz bugüne kadar 3 kez rakip oldu.

10 Mart 2019 Pazar 10:29
Terim eski öğrencisi Bülent Korkmaz’a hiç yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, eski öğrencisi Korkmaz’a puan vermedi.

 

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelede eski dostlar rakip olacak. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yıllarca sarı-kırmızılı formayı giymiş, kaptanlığını yapmış aynı zamanda teknik direktör olarak da çalışmıştı. Korkmaz, Galatasaray’da oynarken Fatih Terim’in de öğrencisiydi. İkili Avrupa’da sayısız başarılar kazanırken, UEFA Kupası’nı da Türkiye’ye getiren kadrodaydı.



4. randevu

 

Fatih Terim ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig’de üç kez rakip oldu. Bu üç maçta da Terim Galatasaray’ı çalıştırırken, Korkmaz ise Kardemir Karabükspor, Başakşehir ve Antalyaspor’un başında bulunuyordu. Fatih Terim’in öğrencileri söz konusu üç karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole kapatamadı.

 

İki teknik adam arasında oynanan müsabakalar şöyle:

 

30.30.2013 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Başakşehir (Bülent Korkmaz): 0

 

14.01.2012 Galatasaray (Fatih Terim): 5 - Kardemir Karabükspor (Bülent Korkmaz): 1

 

06.10.2018 Antalyaspor (Bülent Korkmaz): 0 - Galatasaray (Fatih Terim): 1

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:29
  1. Karabük
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tutal’dan meclis üyelerine teşekkür plaketi
    1. Başkan Tutal’dan meclis üyelerine..
    2. Harşit Çayının ikiye ayırdığı köyleri..
    3. Manisa’nın tek kadın halk otobüsü..
    4. Türkiye'ye "En İyi Denizaşırı..
    5. Devrekli çiftçiler için fuar gezisi..
    6. Ödemiş’te patates 5, soğan 7 lira
    7. Diyarbakır’dan insanın içini ısıtacak..
    8. Pazar esnafı ve halktan Şahin’e büyük..
    9. Erol Şahin kadınlara müjdeler verdi
    10. Hilal Masa 2 yaşında
    11. THY uçağının ABD'de türbülansa girmesi
    12. 18 mazlum daha adaletle tanıştı
    13. Filyos Limanı ana mendirek yapım..
    14. Polis ve iş yeri sahibi tartışmasında..
    15. Bucks 50. galibiyetini aldı
    16. Hakan Elçi: Kentimize olan İranlı..
    17. Aküleri uyuşturucu almak için çalmış
    18. Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF..
    19. Terim eski öğrencisi Bülent Korkmaz’a..
    20. Türk turizmine "denizaşırı" doping
    21. Bakan Varank, "İki mü'minin üç gün küs..
    22. Esma Esed’e ‘Suriye zindanlarındaki..
    23. Motosikletten yola savrulan çocuk..
    24. Anne ve yavru köpeklere polis şefkati
    25. Müslüman vatandaşa saldıran İngiliz..
    26. Bozyazı’da Yıldız Kızlar Voleybol..
    27. AB’den ABD vatandaşlarına vize..
    28. Avcıların yaraladığı kızıl şahine..
    29. Burak Pehlivan: Zillet hurafe, Cumhur..
    30. Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü..
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!