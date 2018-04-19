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Terim, Alanyaspor maçı kadrosuna Tolga Ciğerci'yi almadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak maçın kadrosuna Tolga Ciğerci'yi almadı.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:07
Terim, Alanyaspor maçı kadrosuna Tolga Ciğerci'yi almadı

Galatasaray'ın Süper Lig'de 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bugün özel uçakla Alanya'ya gidecek ve karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Galatasaray, müsabaka öncesi son hazırlığını da yarın akşam yapacak.

TOLGA CİĞERCİ'Yİ KESTİ

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile Tolga Ciğerci, Hakan Balta ve Koray Günter kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Cedric Carrasso, Eray İşcan, Batuhan Şen, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Iasmin Latovlevici, Mariano Filho, Martin Linnes, Fernando Reges, Ryan Donk, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Yasin Öztekin, Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Bafetimbi Gomis.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:07
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