Terhune’de Hafter toplu mezarları

Terhune’nin zeytinliklerle çevrili tarımsal Rabıt bölgesinde adli tıp ekiplerinin çalışmaları sürerken, bölge kazıldıkça yeni cesetler de çıkmaya devam ediyor. Haziran ayından bu yana süren kazılarda birbiri ardına çok sayıda kadın ve erkek cesedine ulaşılırken, onlarca mezarın tek tek açılmasıyla ortaya çıkan çukur ve kum tepeciklerinin oluşturduğu manzara bölgede yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu görevlileri, son 3 günde burada ortaya çıkardıkları 5 yeni toplu mezarda 7’si kadın 17 cesede daha ulaştı.



Toplam 112 cesede ulaşıldı



Başkent Trablus’un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune, 5 Haziran’da, Hafter’e bağlı milislerden kurtarılmıştı. Terhune’nin Hafter yanlısı “Kaniyat” adlı milislerden kurtarılmasının ardından, burada şimdiye kadar 20’den fazla toplu mezar bulundu ve 112 ceset çıkarıldı. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da bir kez daha Hafter’e uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı.