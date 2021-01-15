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Kadın - Aile Tereyağlı pastane poğaçası nasıl yapılır? | Tereyağlı pastane poğaçası tarifi
Kadın - Aile

Tereyağlı pastane poğaçası nasıl yapılır? | Tereyağlı pastane poğaçası tarifi

Bol tereyağlı pastane poğaçalarından vazgeçemeyenler için evde pastane poğaçası yapımı gayet kolay. Tereyağlı pastane poğaçasının lezzetini bir kez deneyen vazgeçemeyebiliyor. Pastane poğaçalarından vazgeçemeyenler, evde bol tereyağlı pastane poğaçasının tarifini merak ediyor. Peki, tereyağlı pastane poğaçası nasıl yapılır? Tereyağlı pastane poğaçası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 21:50:00 -
Tereyağlı pastane poğaçası nasıl yapılır? | Tereyağlı pastane poğaçası tarifi

Tereyağlı pastane poğaçası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

120 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tepeleme çay kaşığı tuz, 3 su bardağı un, 1 kase süzme peynir (içi için)

Tereyağlı pastane poğaçası nasıl yapılır?

Ilık su, şeker ve mayayı karıştırın ve mayanın aktifleşmesini bekleyin. Ardından yumurta akı, yoğurt, 2 bardak un, tuz ve tereyağ ekleyip yoğurmaya başlayın.

Kalan unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. (Burada un miktarı değişiklik gösterebilir. Dikkatli eklemeniz gerekir.)

Üzerini örtün ve 45 dakika mayalanmaya bırakın. Daha sonra 11-12 eşit parçaya ayırın ve yuvarlak halinde yapın.

Yuvarlakların kenarlarını kalın bırakarak elle açın. Orta kısmına peynirden koyun ve ikiye katlayın.

Tam ortasına oklava yardımı ile bastırın. (Dudak şeklinde olan kalın kısma bastırmamaya dikkat edin.) Ardından fırında pişirebilirsiniz. Afiyet olsun…

Bu tarifte önemli nokta; unu kontrollü eklemeniz gerekir ki hamur sertleşmesin.

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