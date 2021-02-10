Tereyağlı domatesli bulgu pilavı nasıl yapılır?
Domatesli bulgur pilavı tarifi | Ana yemeğin yanına leziz bir bulgur pilavı hazırlamak isteyenler ‘Tereyağlı bulgur pilavı nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tereyağlı bulgun pilavı nasıl yapılır? Domatesli kıvamında bulgur pilavı tarifi
Bulgur pilavı yapılışı | Bulgur ölçülü tüketildiğinde sağlık açısından son derece faydalıdır. Ana yemeğin yanına tarif arayanların aklına domatesli tereyağlı bulgur pilavı geliyor. Peki, tane tane bulgur nasıl pişirilir?
Tereyağlı domatesli bulgur pilavı tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1,5 su bardağı bulgur
- 2 su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
Tereyağlı domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Soğan ve sarımsağı rendeleyin.
Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını alın.
Isınan yağda soğan sarımsağı kavurun.
Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin.
Yıkayıp süzdüğünüz bulguru da tencereye alın.
Birkaç dakika sonra rendelediğiniz domatesi, tuzu ve karabiberi ekleyin.
2 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.
Ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın.
Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın.
Kapağın altına bir peçete yerleştirin ve pilavı 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.
Afiyet olsun.