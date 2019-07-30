Terenin yararları nelerdir? Salatalarda bolca tüketilen terenin inanılmaz faydalarına göz atmaya ne dersiniz?

Tere, turp ailesininin bir üyesidir. Hem lezzeti hem de vücuda olan yararları sayesinde bolca tüketiliyor. Sofralardan eksik edilmemesi gereken tereyi, çiğ olarak ara öğünlerde yediğinizde, metabolizmanıza destek olurken, kilonuzu dengede tutmaya da yarayacaktır. İşte terenin yararları.. Terenin yararları İdrar söktürücü özelliği vardır.

Karaciğer ve bronşları çalıştırır.

Anne sütünü artırır.

Kandaki şekeri düşürür. Basıncı ayarlar.

Adet dönemlerinde rahatlama sağlar.

İçerdiği bol demir, kanı tazeler, kansızlığı giderir.

Mideyi çalıştırır, hazmı kolaylaştırır.

İştah açar.

Sinirleri yatıştırır.

Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Grip ve soğuk algınlığının çabuk geçmesini sağlar.

Tere suyu saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önler.

Demir eksikliğine iyi gelir.

Ciğerleri temizler.

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