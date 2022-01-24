Tere: Besin değeri bakımından en faydalı sebze olduğu belirlendi

Yapılan araştırmalara göre sebzeler besin değeri bakımından meyveleri geride bırakıyor. Amerika’da yapılan araştırmada sebzelerin meyvelerden daha faydalı olduğu ortaya çıktı. En faydalı sebzenin de ‘tere’ olduğunu belirlendi.

Araştırma fikri, Dünya Sağlık Örgütü’nın günde en az 5 kez meyve sebze yemeyi önermesiyle gelişti. Amerikalı bilim insanları bu önerinin doğruluğunu ispat etmek için bir araştırma yaptılar ve en sağlıklı sebze ve meyveleri belirlediler. Kalsiyum, lif, protein, potasyum, B12, A ve D vitaminleri bakımından sebzeler meyvelere fark attı.

Tere nedir?

Tere, turpgiller familyasından olan yeşil yapraklı bir bitkidir. Bu bitki, mutfaklarımızda daha çok salatalarda kullanılmak üzere yer alıyor.

Tere otunun faydaları

Yüksek demir içeriğine sahip olan tere otu kansızlığa faydalıdır. Tere otu çayı nezle, grip gibi soğuk algınlıklarına yakalanma riskini azaltır ve hastalık durumunda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı mücadelesini destekler. Boğaz ağrısına faydalıdır ve balgam sökmeye yardımcıdır.

Terenin faydaları nelerdir?

Sindirim sistemine iyi gelir: Terenin iştah açıcı özelliği vardır. Kabızlık için müshil olarak kullanılır. Terenin tohumlarıyla ve balın karıştırılmasıyla elde edilen kür yardımıyla dizanteri hastalığı tedavi edilebilir. Terenin tohumları suda kaynatılır ve bu su tüketilirse bağırsak hareketini hızlandırır. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Böylece kilo vermeyi de kolaylaştırır.

Kadın hastalıklarına iyi gelir: Terenin içerdiği vitamin ve mineraller kadınların adet döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olur. Emziren annelerin süt artışını sağlar. çünkü tere yüksek derecede demir ve protein içermektedir. Genelde tere doğumdan sonra annelere tavsiye edilir.

Kansızlığa iyi gelir: Düzenli olarak tüketildiğinde kansızlığı dengeler. Yüksek düzeyde demir içerdiği için kan yapıcı özelliği vardır. Bu özelliği aynı zamanda demir eksikliğinden kaynaklanan kemik hastalıkları, saç dökülmeleri ve kırılgan tırnak yapılarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Solunum yollarına iyi gelir: Tere tohumu çiğnenerek tüketilirse öksürük, baş ağrısı, astım ve bronşit tedavilerinde kullanılabilir. Nefes açıcı özelliği vardır. Hafif nefes daralma sorunlarını ortadan kaldırabilir. Özellikle astım hastalığından kaynaklanan şiddetli öksürükleri azaltabilir.

Göz sağlığını korur: İçerdiği bol miktardaki A vitamini göz sağlığı için önemlidir. Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan katarakt hastalığı başta olmak üzere birçok göz hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Sigaranın zararlarını azaltır: Bu konuyla alakalı son zamanlarda yapılan araştırmalar sigaranın ciğerlerde ve dokularda meydana getirdiği hasarları azalttığını ortaya koymuştur. Bu yüzden özellikle sigara içenlerin her gün tere yemesi ve tere tohumunu kaynatarak günde 1-2 bardak içmeleri öneriliyor

Tere idrar söktürür: Terenin diğer bir özelliği de çok etkili bir idrar söktürücü olmasıdır. Bunun dışında böbrek sağlığını korumaya yardımcı olur. Böbreklerde taş oluşmasına izin vermediği gibi bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olabilir.

Kansere yakalanma riskini azaltır: Tere tohumu kanser hastalıklarına neden olan serbest radikalere karşı etkili antioksidanlar içerir. Bu antioksidan özelliğinden dolayı doğal olarak dokularda kanser hücrelerinin verdiği zararlı etkileri ortadan kaldırabilir veya kanser hücrelerinin yıkıcı etkilerini azaltabilir.

Saç ve cilt sağlığını korur: Tere, suda kaynatılarak saçlara uygulandığında saç sağlığını korur, içerdiği demir başta olmak üzere diğer mineral ve vitaminler sayesinde saçların kırılganlığını ortadan kaldırır ve sağlıklı yumuşak bir görünüm kazandırır.

Besin değeri

Terenin 100 gramında;

Kalori (kcal) 28

Toplam Yağ Miktarı 0.52 g

Sodyum (mg) 44 mg

Potasyum 462 mg

Toplam Karbonhidrat 1.84 g

Diyet Lif 3.30 g

Şeker 0.18 g

Protein 2.45 g

Vitamin A, Vitamin C, Kalsiyum, Demir, Vitamin K, B1 Vitamini, B2 Vitamini, Niyasin, Vitamin B6, Folik Asit, Fosfor, Magnezyum, Çinko