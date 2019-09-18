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Tercüman alımı Adalet Bakanlığı Samsun adliyesi başvurusu

Tercüman alım ilanı yayınlandı. Adalet Bakanlığı Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevlendirilmek üzere tercüman alım ilanı yayınladı. Peki tercüman alımları ne zaman? Tercüman alımı başvuruları nereye yapılacak?

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:35
Tercüman alımı Adalet Bakanlığı Samsun adliyesi başvurusu

Tercüman alım ilanı yayınlandı. Adalet Bakanlığı Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevlendirilmek üzere tercüman alım ilanı yayınladı. Peki tercüman alımları ne zaman? Tercüman alımı başvuruları nereye yapılacak?

Samsun Adli Yargı ilk derece mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tercüman alım ilanı yayınladı. 2020 Yılında Ceza Mahkemelerinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında, Ceza Muhakemesi Kanununa göre Ceza Mahkemelerinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında, tercüman olarak görev almak isteyenlerin 01/10/2019 gününden itibaren 31/10/2019 günü mesai bitimine kadar, Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi www.samsun.adalet.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:35
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