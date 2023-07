Tercihte 12 kural

İşte ideal tercih listesini oluşturmanın 12 kuralı;

1. Kural: Lisans ve Önlisans programlarını tercih etmeniz için gerekli baraj puanları bu yıl itibarıyla kaldırıldı. Y-TYT veya Y-AYT puanınız ile istediğiniz tüm programları tercih edebileceksiniz. Ancak bu durum tercih ettiğiniz bölüme yerleşeceğiniz anlamına gelmez. En doğru tercih listenizi hazırlamanız için Tercih Robotu'nu kullanın.

2. Kural: ÖSYM 2 yıllık bölümler için Sınavsız Geçişi 2017 itibarıyla kaldırdı. Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olanlar kendi alanlarındaki tercihlerinde ek puan alacaklar. OBP puanları 0,18 katsayısı ile çarpılarak ilgili TYT puanlarına eklenecek.

3. Kural: Lisans programları için ÖSS sonuç belgenizdeki puanınızdan çok Türkiye Başarı Sıranızı dikkate alın. En önemlisi mezun olduğunuz alana göre OBP katsayınızın 0,12 veya ek puanla (+0,06) çarpılacağı ortak puan türlerindeki başarı sıranızdır. En çok okumak istediğiniz bölümü, başarı sıranızın %30 üstünde olsa bile birinci sıraya yazın. Eğer bölüm değil de en çok istediğiniz üniversiteyi seçmek istiyorsanız, başarı sıranıza göre yerleştiğinizde, yatay geçiş veya çift ana dal, yan dal seçeneklerini araştırın.

4. Kural: Adayların tercihlerini yapabilmeleri için ÖSYM’nin yayınladığı kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Sizin için YKS kılavuzunda yer alan tüm ayrıntıları elektronik ortamda www.tercihrobotu.com.tr internet sitesinde bulabilir, sonuç belgenizi masa üstüne kaydettikten sonra otomatik aktarabilir ve girdiğiniz kriterlere göre tercihlerinizi oluşturabilirsiniz. Tercih listenizi hazırlarken tamamen ücretsiz olarak alacağınız bu hizmetten yararlanmayı unutmayın

5. Kural: Tercih listenizi oluştururken kriterlerinize uygun bölümleri en çok istediğinizden başlayarak sıralayın. Tercih listenizde en fazla 24 bölüme yer verebileceğinizi unutmadan, sıralamanızı Türkiye başarı sırasına göre en yüksekten en düşüğe göre oluşturun. Son 4 tercihinizde Türkiye Başarı Sıranızın en az % 30 oranında altta olan bölümlere yer veriniz.

6. Kural: Puan türleri farklı ortak alanlardan tercih yaparken, listenizi, her alandan en çok istediğinize göre sıralayarak oluşturun. Örneğin SAY’cıler aynı zamanda EA puanlarıyla da tercih yaparlar. İstedikleri bölümü SAY ve EA puan türlerine karşılık gelen Türkiye Başarı Sıralarına göre karma olarak hazırlamalıdırlar. Türkiye Başarı Sıralarını dikkate alacağım derken, bir gurubu en üste, diğerleri alta yazmak gibi bir yanlışa düşmeyin. Tabiki sizin için öncelik SAY bölümleri ise böyle bir sıralama da yapabilirsiniz.

7. Kural: Adında MTOK yazan bölümlerine meslek liselerinin belirli alanlarından mezun olanlar 0,12'lik yerleştirme puanları ve başarı sıralarıyla öncelikli yerleştirilirler. Diğer lise mezunları ise kontenjanda boşluk olursa yerleştirilirler.

8. Kural: ÖSYM yerleştirme yaparken, öncelikle adayın Y-AYT veya Y-TYT bilgilerine bakar. O nedenle tercih listenizdeki sıralamanızın önemi kendi istediğiniz bölüme yerleşmenizle bağlantılıdır. Y-AYT veya Y-TYT verisi yüksek olan aday, bir bölümü son sırada da tercih etse de ilk sırada tercih eden adayın önüne geçer. ÖSYM'nin izlediği yol şöyledir; Y-AYT veya Y-TYT puanına sahip, aynı bölümü tercih etmiş iki aday (tercih sırası aynı olmak zorunda değil) bu bölüm için oluşturulan Y-AYT veya Y-TYT puanı sıralamasında, o bölümün kontenjanı olan sırayı eşit olarak paylaşıyorlarsa; yerleştirmede öncelik, o puan türünde HAM AYT veya TYT puanı yüksek olana verilir. O da eşitse, o puan türünün ana alan testlerinde neti daha yüksek olana, o da eşitse daha üst sırada tercih edene öncelik verilir. Tercih sıranızın önemi burada ortaya çıkar. Bu durumunuz da diğer adayla eşitse, yaşı küçük olana, o da eşitse kura çekilir ve kurayı kazanan yerleştirilir.

9. Kural: AYT veya TYT bir sıralama ve eleme sınavıdır. Bölüm ve programların başarı sırası ve taban puanı verileri, her yıl adayların tercihlerine göre oluşur. Adaylar da bir önceki yılın başarı sırası ve taban puanını göz önünde bulundurarak tercihlerini sıraladığı için bu durum biraz yumurta-tavuk meselesine dönüşür. Yine de bölüm ve programların başarı sırası ve taban puanı değişkendir. Taban puanlar sınavın zorluğu, aday sayısı gibi etkenlerle daha fazla değişkenlik gösterirken, başarı sıraları, kontenjan artışlarına ve adayların gösterdiği sınav başarısına göre değişebilir. Örneğin 20013 yılında 8.000'inci sıradan yerleşilen bir programa, geçen yıl 15.000'inci sıradan yerleştirme gerçekleşmiştir. Bu yıl da başarı sıralarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın ve başarı sırası aralığınızı geniş tutun.

10. Kural: Tercihlerinizde yer verdiğiniz bölüm/programların devlet, vakıf, KKTC veya yurtdışı da olsa maddi koşullarına dikkat ediniz. Üniversite ve bölüm seçiminizde maddi koşullar çok önemlidir. Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim yapan bölümlerin harç miktarları çok yüksektir. Ayrıca devlet üniversitelerinde de yurt dışı üniversiteleriyle entegre yürütülen bölüm/programlar vardır ve paralıdır. Bu bölümlerin belirli dönemleri Türkiye'de, diğer dönemleri de yurt dışında okutulur. Hem Türkiye hem de yurt dışında okunan yıllar için bir bedel ödenir.

11. Kural: Tercih listenize aldığınız bölümle ilgili koşulları mutlaka incelemelisiniz. Bazı bölümlerde puan ve başarı sıranız denk gelse de özel koşullar vardır. Yabancı dil ayrımından, sağlık durumuna, ekstra ücret uygulamasından, hazırlık sınıfı şartına göre pek çok kriter yer alabilir.

12. Kural: Tercih bildirimi yalnız elektronik ortamda adayın ÖSYM'deki aday işlemleri sisteminde yapılır. Tercih bildirimi yapıldıktan sonra tamamen iptal edilemeyecek ama aday isterse süre bitimine kadar üzerinde değişiklik yapabilecektir. Tercih formunuza yazdığınız bölümlerin kodunun doğru olup olmadığına çok dikkat ediniz. Pek çok aday kod hatası nedeniyle açıkta kalmakta veya istemediği bölümlere yerleştirilmektedir. İnternet şifreniz ve TC Kimlik numaranızla ÖSYM'nin sitesinden tercih formunuzu dolduracaksınız. "Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir" uyarısını görmeden sistemden çıkmayın ve Tercih Formu'nuzun bir kopyasını yazıcıdan almayı unutmayın.

