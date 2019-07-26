Tercihlere yön veren dijital girişim

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Ödemiş’in, mezun öğrencilerinden oluşan ekibiyle hayata geçirdiği Univerlist internet sitesi ve mobil uygulamaları, tercih döneminin en popüler site ve uygulamaları arasında zirvede yer aldı. Univerlist ve geliştirdiği tercih botu mobil uygulaması, Apple tarafından kullanıcılarına önerildi ve eğitim kategorisinde en popüler uygulama oldu.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle Kuluçka Merkezi Minerva’da girişimci genç akademisyen Murat Ödemiş ve öğrencilerince hayata geçirilen Univerlist.com uygulaması, Türkiye’deki ve dünyadaki üniversitelerin eğitim olanaklarını tek tuşla öğrencilerin önüne getirmeyi hedefliyor.

Univerlist öğrencilere, burs imkanından akademik başarılarına, sosyal tesislerinden fiziki imkanlarına istedikleri üniversiteleri ve bu okulların yer aldıkları şehirlerin coğrafi özelliklerine kadar birçok bilgiye kolaylıkla ulaşılabilmeyi sağlıyor. KOSGEB Arge İnovasyon Desteği alarak "Adaptif Üniversite Tercih Platformu ve Verilerinin Analizi" projesiyle şirketleşen Univerlist’in geliştirdiği tercih botu uygulaması da, 100 binlerce öğrenci ve yüzlerce rehber öğretmen tarafından tercih listelerini hazırlarken kullanılıyor.

Univerlist’in, ekim 2019’da global pazara çıkmaya hazırlandığını ifade eden Murat Ödemiş, "Veri tabanında şimdiden 5 bin üniversite bulunan siteyle; üniversiteleri endekslerine, akademik, sosyal özellikleri gibi 30’dan fazla özelliğe göre inceleyip karşılaştırabiliyorsunuz. Sitemizde; üniversite karşılaştırma, şehir rehberi, bölüm rehberi, haberler ve blog yazıları, online rehberlik hizmeti, tercih botu, üniversite yorumları yer alıyor. Şu an 8 Türk üniversitesinin yanında İngiltere’den Manchester Metropolitan Üniversitesine de tanıtım ve analiz desteği veriyoruz" dedi.

Kendisi, tam zamanlı çalışanlar ve stajyerler dahil 20 kişilik bir ekip olduklarını belirten Ödemiş, "Tam zamanlı 6 yazılım ve bilgisayar mühendisi çalışıyor. Bunların tamamı Yaşar Üniversitesi mezunu. Hepsi çok yetenekli, öğrenciliklerinden bu yana bizimle beraberler ve kendilerini fazlasıyla geliştiriyorlar. Yaz ayları tercih dönemi sebebiyle oldukça hareketli geçen Univerlist’in staj programına da yüzlerce aday başvurdu. Çoğunluğu Yaşar Üniversitesinden olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışına kadar birçok yazılım-bilgisayar mühendisliği öğrencisi staj yapıyor. Yurt dışından da oldukça başvuru alan Univerlist, Erasmus+ programıyla stajyer kabul ediyor. Bu stajyerlerden biri de Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi’nden Mariana Grigoras" dedi.