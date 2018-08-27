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Ter lekesinden bu yöntemlerle kurtulun!

Ter lekesi nasıl çıkar? İşte ter lekesini temizlemek için yapmanız gerekenler...

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:50
Ter lekesinden bu yöntemlerle kurtulun!

Ter lekesi herkese karşı çok hoş olmayan bir görüntüye sahiptir ve sırf nedenle bile bir kıyafeti giyilmez bir hale getirir. Ancak bu basit gibi görünen zor lekeleri temizlemenin birden çok yolu vardır.

Eğer kıyafetiniz beyaz ise ter lekesini asit oksalik yardımı ile silebilirsiniz. Ardından kıyafeti iyice durulayın ve sonra da beyaz giysiyi oksijen ilaveli bir su ile iyice silin.

Nazik kumaşlardan ter lekesini temizlemek için limonlu ya da az miktarda amonyak ilave edilmiş olan su ile lekeli bölgeleri silebilirsiniz.

Yünlü kumaştaki ter lekesi için kumaşı sirkeli ancak soğuk suyun içerisinde 2 saat kadar bekletebilirsiniz.

Yoğun ter lekesi olan kumaşlarda kıyafeti sadece 1 ölçek sirke eklediğiniz sıcak suyun içine bastırın ve yıkama öncesinde bu suda bir saat kadar bekletin.

İsterseniz ter lekesinin üzerine su yumuşatıcısı ile hazırladığınız macunu ve suyu uygulayabilirsiniz. Ardından sabun ile lekeli bölgeyi yıkayabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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