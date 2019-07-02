0553 313 94 23

TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG’nin komutanlarından PKK’lı teröristle gizli biçimde ’eylem planı’ imzalamasını kınadı.

02 Temmuz 2019 Salı 16:04
TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG’nin komutanlarından PKK’lı teröristle gizli biçimde ’eylem planı’ imzalamasını kınadı.


BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın, PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile BM’nin Cenevre Ofisinde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelmesini eleştiren TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, "Anlaşma imzalaması bataklığa dönüşecek bir adımdır. PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG’ye komutanlık eden PKK teröristi ’Ferhat Abdi Şahin’ ile BM’nin üyeleri bilgisi dışında bir araya gelerek ’Eylem Planı’ imzalaması, BM adına son derece üzücü ve şiddetle kınanması gereken bir durumdur. Türkiye’nin bölgedeki terör örgütlerine yönelik operasyonunun önüne geçmek adına atılan bir adımdır. Bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bölgede uzun yıllar sürecek bir coğrafi plan uygulamak isteniyor. Türkiye gerekli stratejik adımlarını atmak zorundadır" dedi.


Türkiye’yi yalnızlaştırmak için çalışanların olduğunu belirten Yıldırım, "PKK/PYD/YPG’nin çocuklara karşı zorla silah altına alması dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. Türkiye direnen ve çevresindeki sorunlarla büyük bir gayret ve olgunlukla mücadele eden bir devlettir. BM’nin terör örgütüyle anlaşma yapması birileri tarafından meşrulaştırmaya çalışılan bir PKK devletinin sinyalidir. Eylem Planı adı altında yapılan anlaşma ayrıca BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyşehir-Drammen kentlerinin kardeşliği peyzaj çalışmasına da yansıdı
    1. Beyşehir-Drammen kentlerinin..
    2. Fenerbahçe’nin yeni transfer Kruse..
    3. Hıçkırık neden olur?
    4. Hasan Hüseyin’e Milli davet
    5. Başkan Erdoğan neden S-400 istiyor?
    6. GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobil ile..
    7. Başkan Seçer talimat verdi, öğrenciler..
    8. Konyaspor'da yeni sezon formaları..
    9. KAYMEK, Türkiye birincisi çıkardı
    10. Aliağaspor FK, genç yetenek Erkan..
    11. Abdest nasıl alınır?
    12. Yalan ve algı operasyonları ile nereye..
    13. Dikili ile Midilli arasında feribot..
    14. İşyeri tabelalarında Türkçe kullanım..
    15. Tünel’de ters yöne giren kamyon..
    16. TUROYD, Güneydoğu Anadolu..
    17. Yunanistan'a kaçmak isteyen 66 göçmen..
    18. Polis suçlulara göz açtırmıyor
    19. Kuzeyşehir’e daha hızlı ulaşılacak
    20. İl Genel Meclis Başkanı Yalçın’dan..
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız