Tepkilere kulaklarını tıkadı! İmamoğlu duyurdu: Yarın getiriyoruz
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '5 bin taksi plakası kiralayacağız' sözlerine taksicilerden büyük tepki gelmişti. İmamoğlu tepkilere rağmen, "Yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz." duyurusunu yaptı.
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da 5 bin taksiyi belediye olarak kiraya vereceklerini açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama daha yaparak, "İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar" şeklinde sert ifadelerde bulundu.
Gelen tepkilere de kulaklarını tıkayan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yarın taksi teklifini UKOME'ye getireceklerini duyurdu.
İmamoğlu, "İstanbul’a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz." ifadelerini kullandı.