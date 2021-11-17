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Siyaset Tepkiler çığ gibi! Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesi bakın kimler var
Siyaset

Tepkiler çığ gibi! Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesi bakın kimler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme listesinde" FETÖ'den tutuklu söz askerlere de yer vermesine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 08:47:00 -
Tepkiler çığ gibi! Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesi bakın kimler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her gün yeni bir skandala imza atmaya devam ediyor. Yalan, yanlış, iftira, hakaret ve tehditlerle siyaset yapan Kılıçdaroğlu, son grup toplantısında da defalarca tekrarladığı sözlerle gündem oluşturmak için çabaladı.

AK Parti'ye oy veren seçmenden esnafa, çiftçiden yargı mensuplarına ve öğretmenlere kadar toplumun her kesimine mafyavari tehditler savuran Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı "helalleşme" paylaşımının ardından, kendisine yöneltilen kimlerle nasıl hesaplaşacağına ilişkin sorulara grup toplantısında açıklık getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme listesi'nde bu kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden tutuklu askerlerin olması büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu, 251 vatandaşı katleden FETÖ'cü askerleri ima ederek, "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi.

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