Tepki yağıyor! Bakın Fatih Portakal, Milli Savunma Bakanlığından ne istedi

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK için "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Milli Savunma Bakanlığından SİHA ve İHA'ların görüntülerini istediğini iddia ettiği açıklamasına tepki yağdı.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkerin engelleme çabalarına rağmen Türkiye'nin Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Portakal, paylaşımında her zaman ki gibi yine hukümeti hedef aldı.

Fatih Portakal: Türkler PKK'ya teşekkür etmeli

Twitter'dan yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanlığından SİHA ve İHA'ların kaydettileri görüntüleri istediğini iddia eden Portakal'ın tepkilere neden olan açıklaması şu şekilde:

"#ABD’nin çekilme gerçekleşti mektubuyla 120 saat doldu. Hala ABD yönetimine güvenilmeyeceğini anlayamadılar. @tcsavunma bakanlığının elinde iha ve sihalar var. Görüntü olmaması mümkün değil. Varsa görüntüler kamuoyuyla paylaşılabilir. Güven artar. Kurumdan istedik ama ses yok."

İşte Fatih Portakal'a gösterilen tepkilerden bazıları: