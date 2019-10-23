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Tepki yağıyor! Bakın Fatih Portakal, Milli Savunma Bakanlığından ne istedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya tepki yağdı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:34
Tepki yağıyor! Bakın Fatih Portakal, Milli Savunma Bakanlığından ne istedi

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK için "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Milli Savunma Bakanlığından SİHA ve İHA'ların görüntülerini istediğini iddia ettiği açıklamasına tepki yağdı.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkerin engelleme çabalarına rağmen Türkiye'nin Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Portakal, paylaşımında her zaman ki gibi yine hukümeti hedef aldı.

Fatih Portakal: Türkler PKK'ya teşekkür etmeli

Twitter'dan yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanlığından SİHA ve İHA'ların kaydettileri görüntüleri istediğini iddia eden Portakal'ın tepkilere neden olan açıklaması şu şekilde:

"#ABD’nin çekilme gerçekleşti mektubuyla 120 saat doldu. Hala ABD yönetimine güvenilmeyeceğini anlayamadılar. @tcsavunma bakanlığının elinde iha ve sihalar var. Görüntü olmaması mümkün değil. Varsa görüntüler kamuoyuyla paylaşılabilir. Güven artar. Kurumdan istedik ama ses yok."

İşte Fatih Portakal'a gösterilen tepkilerden bazıları:

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:34
  1. FOX TV
  2. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • Can BaşkanCan Başkan1 sa önce
    Burada Amerika’ya güvenen var mi ? Göndersinler görüntüleri halkta bilsin teröristler çekildi mi yoksa sivil kıyafetlerle orada kaldılar mı ?
  • topraktoprak1 sa önce
    Sen ne gereksiz bir mahluksun.
  • TurkTurk2 sa önce
    ABD ve Rusya istedi operasyonlar durdu
  • IncemehmetIncemehmet2 sa önce
    Bunu ... sifixr daire
  • MehdiMehdi2 sa önce
    Kansiz terõr sevici Aydinin yüz karasi senin... anlarsin siyonist haçli seni
  • MahdiMahdi2 sa önce
    Şerefsiz portakal
  • Alper Alper 5 sa önce
    Bu kanı belli portakalA mi B mi D mi bence bütün chp liler (kılıçdaroğlu, ımamoğlu vs) gibisahte soy isim kullanıyor ileride torunlarına miras kalmasın diye mi ki...Bu ülke Allahin izniylebunlar ve bunun gibilere kalmiyacak.
  • NurNur6 sa önce
    Portakal sen teşekkür et bir zahmethasret gidermiş olursun bizim katillerle işimiz olmaz
  • EnginEngin7 sa önce
    Bu millet Suriyelileri istemiyor. Yeter lan. Kim lan bunlar. Bu araplara neden maaş bağlanıyor da devlet bizden sağlık sigortası adı altında haraç alıyor. Yeter Be
  • Ke-mal Ke-mal 7 sa önce
    Iyi oluyor size.yalan habere ceza vermezseniz sonucuna da ağlamayacaksınız
  • göktaşgöktaş7 sa önce
    sen kimsin ki?ve ya siz kimsiniz?neden size msb.böyle bir şeyi versin.ulan bunlar iyice zıvanadan çıktı.
  • Nesligan GôkerNesligan Gôker7 sa önce
    Adam fıtratına uygun hareket ediyor.Gayet organik
  • Abdurrahman TemelAbdurrahman Temel8 sa önce
    Istihbarat bilgilerini nerde k ullancan portakal.
  • AdemAdem8 sa önce
    ... portakal sen yanlis memlekette yasin kardesim sen bizim ialarimiza ne karisiyon len senin savudun ineklerin iasi yok gostersene dingil
  • BernBern8 sa önce
    Vatan h.ini seni
  • mustafamustafa8 sa önce
    PORTAKAL MERAKIN VARSA SANADA ARKADAN TAKALIM BİRŞEYLER. ANLADIN SEN ONU. AMK WASHINGTON PORTAKALI SENİ. BUNU SIKIP SIKIP İNLETİP ORTALIĞA BIRAKACAKSIN MİLLET GÖRSÜN.
  • Mehmet Şensoy ....Mehmet Şensoy ....9 sa önce
    Yıllardan beri portakalı izliyorum resmen Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı yaparak.amarikaya israyle batı ülkelerine yaranmak ve yalakalık yapmak için sürekli ağzından lagam çukuru püskürüyor.inaniyorumki birgün lanetlenir...
  • Akit Akit 9 sa önce
    Tamam siz kuldan utanmıyorsunuz. Hiçmi Allah korkusu yok içinizde. Yalana alet olup halkı kandırmak size ne kazandırıyor.
  • sinan xsinan x9 sa önce
    portakal türkiyede ki siyonist sesidir
  • ŞahinnŞahinn9 sa önce
    İsmini çizdim.ona yakışmıyor.Soyadı;portalak
  • HcsHcs9 sa önce
    Birgunde durust olun ulkeniz kaybetsinde ne olursa olsun diyorsunuz sizin aldiginiz nefeste yediginiz yemekte haramdir.ataturkun arkasina saklanip herseyi kendinize hak goruyorsunuz.
  • Musteba GunesMusteba Gunes10 sa önce
    Bu cahil ve riyakar yartik milletin arasina nifak sokmak icinmi haber programi sunuyor. Haberci degil fesat makinasi sanki. Yasalar bu adama islemiyor mu. Devletin kurumunu iftiralarla oyalamak suc degil mi ?
  • Ahmet sarikayaAhmet sarikaya10 sa önce
    Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde senin gibi parazitlerin nefes almasına çok canım sıkılıyor
  • Rıza Rıza 10 sa önce
    İşinize gelmeyince hemen hakaret etmeye başlıyorsunuz.İktidara güvenmeyip böyle bir istekte bulunması niye garip geldi.
  • Ertuğrul ÖzköşkErtuğrul Özköşk10 sa önce
    Bu rezilin haberini yapmayın,bu adamı siz popüler yapıyorsunuz,yeter artık,yeter artık,yeter artık siz nasıl gazetecisiniz eyyy YENİAKİT'ciler...
  • Kayısı kentli Kayısı kentli 10 sa önce
    Yemin ediyorum bu adamın kafa sıfır....
  • RamoRamo10 sa önce
    Sen kimsin lan israilin sesi tv nin çomarı. Seni ciddiye alacak bir MSB yok artık. Anlamadın mı?!
  • SerdarSerdar10 sa önce
    Şeytanlaşmış İnsanlar diye bir gerçek var bu insanlar artık insanlık sıfatından çıkıp artık şeytan sıfatına giriyorlar ve şeytanın savaşçıları oluyorlar.Portakal gibi insanlar malesef böyle bunlar isteseler de artık imana gelemezler çünkü ALLAH-U TEALA artık bunlara cennetin kapısını kapatmıştır.Bunların derdi ülke,yoksulluk değil ! Dertleri şeytanın dünya'ya hakim olmasıdır.Fakat aptallar daha nasıl bir ateşle oynadıklarının farkında değiller.Bunların dolduruşuna gelen ey gafil müslümanlar ALLAH sizede gönül-gözünüze açıklık getirsin,aklınızı başınıza alın.
  • emekli çavuşemekli çavuş10 sa önce
    OLDU.....GÖZLERİM...DOLDU.....HANGI VASFINLA....BU...GÖRÜNTÜLERİ....İSTİYORSUN....GENEL KURMAY....VEYA....SAVUNMA....BAKANLIĞI....GEREKLİ...GÖRDÜGUNDE....PAYLAŞIR......
  • Perihan ÖZTÜRK Perihan ÖZTÜRK 10 sa önce
    Ya portakal kadar vitamini olmayan insan daha ne edelim bir kamyon portakal gönderip vitamin alsın vücudu .Vatan sevgisi çok olan( !)Fatih portakala
  • NamyelüsNamyelüs10 sa önce
    İstediğin görüntüleri Türkiye düşmanlarından istemeyi dene.Sende intiba uyandıran yorumlar yapmana neden olacak sahtelerini hemen gönderirler.İstersen doğrudan Pentagon'a başvur,daha çabuk gelir.
  • SalihSalih11 sa önce
    Bu hadsiz turunç boyundan büyük işlere kalkışarak artık çok olmaya başladı. Maşaallah spikerden başka her şeye benziyor.samanyolu kapatıldıktan sonra fetöcülerin komple izlediği adam.işi gücü algıyapmak kamuoyunu yanıltmak.
  • DedeDede11 sa önce
    ALLAH C.C aşkına bu kefereyi susturun artık
  • DaRK days DaRK days 11 sa önce
    Fatih portakal İn hangi bayrağa selam verdiği tescillenmiş oldu 
  • ArifArif11 sa önce
    ..........ni
  • FikretFikret11 sa önce
    Bu ne küstahlık siyasi parti başkanı gibi konuşuyor sen haber sunucususun olan haberleri tarafsız seyircilere vermektir görevin. bunu bile beceremiyorsun
  • Alperen Alperen 11 sa önce
    Şimdi bu ........ne bu görüntüler istedi diye verilecek mi??? Bu çip bunları başka amaçla kullanır.
  • DmatDmat11 sa önce
    Hep hukumetin
  • OvalıOvalı11 sa önce
    Portakal senin o parmağını ...........
  • OvalıOvalı11 sa önce
    Bay
  • EkremEkrem11 sa önce
    Ülkemizin düştüğü hale bakbi can ataklı ya bi fatih portakal kalmış iz. not ülkemizin baş belası teröristletin siyasi kolu HDP PKK kckya devletimizin hala maaş ödüyor olması agrima gidiyor ben bi kürt olarak devletimesesleniyorum vatan evlatlarimizi şehit edensiyasi kolu hdppkkkck katiller sürüsünune devlet hala maaş oduyecekmisinbas komutanimiz sayın hareketimiz liderimiz sayın devlet bahceli lütfen bu .....lerin maaşlarını iptal edin 
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı11 sa önce
    Ya bu mor UK kendini hökomat başkanı gibi göri. 
  • doğrucu davutdoğrucu davut11 sa önce
    bu adam kendisini zorla göz altına aldırıp ifadeye vermeye zorluyor galiba sonrada basınözgürlüğü basın özgürlüğü diyebağıracaklar anlaşılan
  • DemirDemir11 sa önce
    ABD ye güvenilmez onun için vermemişlerdir
  • Nur Nur 11 sa önce
    Bu adam resmen provakatörlük yapıyor bir haber spikerimi maşamı savcılar hakimler niye bu adamı sorgulamaz
  • ŞahinŞahin12 sa önce
    Bu adamın k.çına teneke bağlamak lazım.
  • Nur talebesiNur talebesi12 sa önce
    Amerikaya güvenilmez dediği sizin zorunuza mı gitti 
  • YsfYsf12 sa önce
    Her isteyene goruntu verilirmi marketten sakızmı alıyorsun
  • Naim SengünNaim Sengün12 sa önce
    Ulan ...... senin gibi bir haine devlet sır vermez ne yapacaksın o görüntüleri beslendiğin yerleremi yetiştirecen
  • Sinan Sinan 12 sa önce
    Türk devletinin ABD yi dize getirdiğine inanamıyor çünkü onların kanalizasyon besleniyor kervan yürür
  • HaticeHatice12 sa önce
    Bir tv haber spikeri kimki msb bakanligindan emir verir gibi goruntu istiyor ya bu tur insanlara bir ceza yokmu yeter artik yok pkk isaretleri yapmak yok pkk ya tesekkur etmemiz gerekiyormus adam durmadan suc isliyor ey hukukcular herkese cezalarda yaris yaparken bu hainleri konusturduklari icin yaziklar olsun size
  • SELAMİSELAMİ12 sa önce
    CEHALET GİTMİŞ GALİBA AMA EŞŞEKLİK BAKİ KALMIŞ PORRTAKAL GİBİ YUVARLAK Bİ ŞEKİLDE.
  • Leyla Leyla 12 sa önce
    Ulan ......,potakalmısın , limon musun iyice kudurdun 
  • VatandaşVatandaş12 sa önce
    Sen kimsin ki dangalak , sana bu görüntüleri versinler.
  • Dadaş Dadaş 12 sa önce
    Bunlar kendilerini ne zannediyor galiba ülkenin sahibi kendileri bizimmi haberimiz yok gazetecide olsan hadini bileceksin devlete itaat edeceksin
  • DinarlıDinarlı12 sa önce
    Tam soyulmuş portakal bu soytarı...

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