  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sihirbazların Firavun'a cevabı

İslam halifesinden ibretlik mirası cevabı

Gurur ve kibir hakkında ayet ve hadisler

Ayet ve hadislere göre oruçlu kişi

Teşrik günü nedir? Teşrik günlerinde oruç tutulur mu?
için kalan
Aktüel

Tepki yağıyor! Adana'da yılana sigaralı eziyet

Adana'da bir grup esnaf, ağzına sigara koyarak eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:25:00 -
Tepki yağıyor! Adana'da yılana sigaralı eziyet

Adana Otogarı'ndaki bir grup esnaf, bir yılanın ağzına sigara koydu ve sigaradan kurtulmak için çırpınan yılanın görüntülerini, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Büyük tepki çekti

Bir esnafın, "Nasıl da çekiyor. Çek oğlum çek, 260 TL cezası var" dediği görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

İslam'da hayvan hakları ve hayvanlara eziyetin cezası
İslam'da hayvan hakları ve hayvanlara eziyetin cezası

İSLAM

İslam'da hayvan hakları ve hayvanlara eziyetin cezası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı