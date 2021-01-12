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Gündem Tepki yağdı! Kamala Harris'in ten rengini değiştirdiler
Gündem

Tepki yağdı! Kamala Harris'in ten rengini değiştirdiler

ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bir moda dergisinin kapağında yer alan fotoğrafında ten rengiyle oynanması ırkçılık tepkilerine yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 13:31:00 -
Tepki yağdı! Kamala Harris'in ten rengini değiştirdiler

Moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Şubat ayı kapağına taşıdı.

DHA'da yer alan habere göre, dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Derginin Harris’in ten rengiyle oynaması ‘ırkçılık’ tartışmalarını gündeme getirdi.

Dergide resimlerde ten renginin oynandığı ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, " Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynanması kabul edilemez" dedi.

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