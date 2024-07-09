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Gündem Tepki gelmese işi kapardı! Testereci Garipoğlu’nun avukatı Ersan Şen’den geri vites
Gündem

Tepki gelmese işi kapardı! Testereci Garipoğlu’nun avukatı Ersan Şen’den geri vites

Yeniakit Publisher
2024-07-09 13:03:00 -

Ceza hukukçusu olup tepki çeken çıkışlarıyla tanınan ve Münevver Karabulut’u testereyle başını keserek katleden Cem Garipoğlu’nun avukatı Ersan Şen, ehliyetsiz araç kullanırken bir kişiyi öldürüp annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçan Timur Cihantimur hakkındaki sözleri nedeniyle büyük infiale neden olmuştu. Gelen tepkilerin ardından Ersan Şen pişman olduğunu söyledi.

Ersan Şen, TV100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu.

İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un davasıyla ilgili "Şartlar uygun olursa davayı alabilirim" diyen Şen, sözlerine açıklık getirdi.

Par'ın "Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? Diye sormuştum. Siz de 'Anlaşırsak savunuruz' dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?" sorusu üzerine Şen şu cevabı verdi:

"Yok hayır öyle bir teklif yok. Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor. Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın. İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir? Bunu konuşursunuz. Pişman oldum. O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim. Öyle bir tepkiyle karışılacağımı bilseydim yorum yapmazdım."

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