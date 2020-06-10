Tepki çeken görüntüler incelendi! Ceza yağdı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı geçen hafta sonu, İzmir'de vatandaşlar Alsancak Kordon'a akın etti. Burada müzik açıp, halay çeken kişileri, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. Sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle verilen tepkiler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki görüntülerden kimlikleri belirlenen 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası kesildi. Ayrıca, TCK 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapıldı. Diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ettiği bildirildi.

Sanal devriye ekipleri devrede

Öte yandan, sosyal alanlarda yapılan denetim ve kontrollerin, sosyal medyada ise sanal devriye ekiplerince yapılacağı bildirildi.