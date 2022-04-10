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Gündem Tepki çeken anlar! Şoför kartı olmayan yaşlı kadını tartaklayarak otobüsten attı!
Gündem

Tepki çeken anlar! Şoför kartı olmayan yaşlı kadını tartaklayarak otobüsten attı!

Şanlıurfa'daki bir belediye otobüsünde çekildiği iddia edilen, şoförün kartı olmayan yaşlı bir kadını tartaklayarak otobüsten attığı görüntüler infiale sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 23:00:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Şanlıurfa'daki bir belediye otobüsü şoförü, kartı olmayan yaşlı bir kadını tartaklayarak otobüsten attı.

Yetkililerden henüz açıklama gelmedi!

Yaşanan olay sosyal medyada infiale sebep olurken yetkililer henüz görüntüye ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Cep telefonu kamerası ile bir başka yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, şoförün yaşlı kadını kolundan tutarak otobüsten indirdiği gözlendi.

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