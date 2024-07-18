Tepki alınca geri vites yaptı Ali Koç’tan büyük terbiyesizlik

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor. Saat 11.30'da başlayan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapılıyor. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde delegeler söz alarak konuşma gerçekleştirdi. Ali Koç söz aldı

Konuşma talebinde bulunanlar arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

Salon karıştı

Konuşması boyunca Mehmet Büyükekşi dönemini eleştiren Koç'un söylediği sözler sonrası ortalık karıştı.

"Onurlu ve şerefli kimse bu şekilde aday olmaz"

Büyükekşi'yi hedef alan Koç, "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size. Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" ifadelerini kullandı.

Bu şekilde hakaret edemezsiniz"

Bu sözlere sert tepki gösteren Mehmet Büyükeşi, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz, Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" cevabını verdi.

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Sözlerini geri aldı

Bu tepkinin ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan'ın da araya girmesiyle Ali Koç sözlediği sözleri geri aldı.

"Özür diliyorum"

Koç, "Son sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi.