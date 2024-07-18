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Gündem Tepki alınca geri vites yaptı Ali Koç’tan büyük terbiyesizlik
Gündem

Tepki alınca geri vites yaptı Ali Koç’tan büyük terbiyesizlik

Yeniakit Publisher
2024-07-18 15:46:00 -

Fenerbahçe’nin 6 yıllık başarısız başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye söylediği sözler sonrası ortalık karıştı. Büyükekşi'yi hedef alan Koç, "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size. Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" ifadelerini kullandı. Koç bu sözleri tepki alınca anında özür dileyerek sözlerini geri aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor. Saat 11.30'da başlayan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapılıyor. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde delegeler söz alarak konuşma gerçekleştirdi. Ali Koç söz aldı

Konuşma talebinde bulunanlar arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

Salon karıştı

Konuşması boyunca Mehmet Büyükekşi dönemini eleştiren Koç'un söylediği sözler sonrası ortalık karıştı.

"Onurlu ve şerefli kimse bu şekilde aday olmaz"

Büyükekşi'yi hedef alan Koç, "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size. Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" ifadelerini kullandı.

Bu şekilde hakaret edemezsiniz"

Bu sözlere sert tepki gösteren Mehmet Büyükeşi, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz, Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" cevabını verdi.
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Sözlerini geri aldı

Bu tepkinin ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan'ın da araya girmesiyle Ali Koç sözlediği sözleri geri aldı.

"Özür diliyorum"

Koç, "Son sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi.

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Yorumlar

Recep

Lan bu … hayvan hiç aynaya bakmamış herhalde ! Tam sıfatına uygun konuşuyor. Helal olsun.
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