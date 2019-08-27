Tepebaşı Belediyesi’nden Çamlıca Mahallesi’nde konser

Tepebaşı Belediyesi’nin Çamlıca Mahallesi’nde Tombakzade futbol sahasında düzenlediği konserde vatandaşlar, Mehmet Özel ile keyifli bir akşam yaşadı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı’nın da katıldığı konsere, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Konserin açılışında bir konuşma yapan Başkan Ataç, halk konserlerine Çamlıca Mahallesi ile başladıklarını belirterek, konserlerin önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceğini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür eden Ataç, “Öncelikle geçmiş seçimde oy veren vermeyen, destek veren vermeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bize verdiğiniz destekle projelerimize aynı özveriyle devam edeceğiz. Vatandaşların daha mutlu olabilmesi, daha sağlıklı yaşayabilmesi için daha birçok projeyi hayata geçireceğiz. O açıdan önümüzdeki 5 yılda önemli şeyler olacak. Bu akşam da güzel bir akşam olsun. Kederimiz varsa onları atalım, eğlenmemize bakalım. Çünkü insan hayatında üzüntü çok, gülme azdır. Bunu daha fazla gülmeye çevirebilirsek ne mutlu bize. Çocuklarımızla beraber, büyüklerimizle birlikte gelecekte de güzel bir hayatımız olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Ataç, son günlerde artan terör olaylarına da dikkat çekerek, “Diliyoruz artık terör bitsin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve topluma da başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı ise, böyle bir etkinliğin mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı Başkan Ataç ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından konser, sanatçı Mehmet Özel’in oyun havalarından türkülere kadar seslendirdiği birçok eserle devam etti. Ayrıca konser esnasında mahalle sakinleri Başkan Ataç’la bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.