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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu kırsaldaki çocuklarla buluştu

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından İbiş Misafirlikte Orta Oyunu, Keskin, Gündüzler ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde sahnelendi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu kırsaldaki çocuklarla buluştu

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından İbiş Misafirlikte Orta Oyunu, Keskin, Gündüzler ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde sahnelendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunda keyifli anlar yaşandı.


Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, yaz döneminde sahnelediği oyunlar ile Eskişehirli tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yaz Oyunları kapsamında izleyici ile buluşan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Geleneksel Türk Tiyatrosunu yaşatmaya devam ederken kırsal mahallelerde 7’den 70’e herkesin tiyatro ile buluşmasını hedefliyor. Her yıl yeni bir oyunla turne düzenleyen gençlik tiyatrosu, İbiş Misafirlikte adlı oyunu bu yıl ilk kez oynuyor. Yaz mevsimi boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek olan oyun, sahnelendiği Keskin, Gündüzler ve Yukarı Söğütönü Mahallesi sakinlerinden de yoğun ilgi gördü. Metni anonim olan eserde Murat Can Vural, Mehmet Güzel, Süleyman Çobanoğlu ve Mete Özkan sahne alırken; oyunun danışmanlığını Fatih Pazvantoğlu, dekor tasarımını ise Mustafa Özmen üstleniyor.


İzleyicilere bol bol kahkaha attıran İbiş Misafirlikte, kırsal mahallelerde 4 gün boyunca ücretsiz olarak sahnelendi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
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