Teoman Sancar kimdir, nerelidir? Teoman Sancar evli mi? Teoman Sancar nere milletvekili?
Teoman Sancar, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Teoman Sancar’ın istifasına ilişkin bir takım iddialar gündeme gelirken Teoman Sancar’ın kim olduğu nereli oldu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki CHP’den istifa eden Teoman Sancar kimdir? Teoman Sancar nere milletvekili?
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi. Sancar'ın istifa dilekçesi ortaya çıktı. Sancar istifa dilekçesinde, "Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim" ifadelerini kullandı. Teoman Sancar'ın istifası sonrası CHP'nin milletvekili saysı 135'e düştü. Peki kim bu Teoman Sancar? Teoman Sancar kaç yaşında?
Teoman Sancar kimdir?
Teoman Sancar 1970, Denizli doğumlu. Baba adı Fikrettin, anne adı Naciye. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu. Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı.
2015 - 2017 yılları arasında Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.Haşim Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden XXVII. Dönem Denizli Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesi görevinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Sancar, evli ve 2 çocuk babasıdır.