Teoman Sancar kimdir, nerelidir? Teoman Sancar evli mi? Teoman Sancar nere milletvekili?

Teoman Sancar, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Teoman Sancar’ın istifasına ilişkin bir takım iddialar gündeme gelirken Teoman Sancar’ın kim olduğu nereli oldu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki CHP’den istifa eden Teoman Sancar kimdir? Teoman Sancar nere milletvekili?