CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sancar yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı. Peki, Teoman Sancar neden istifa etti?

Teoman Sancar CHP'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak?

Teoman Sancar istifa sebebini yaptığı açıklamada belirtmedi. Ancak daha önce Teoman Sancar’ın, Muharrem İnce’nin partisine geçmek için istifa edeceği ileri sürülmüştü. O dönemde Teoman Sancar, “Peki, bundan benim haberim niye yok? Deli saçması!" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.