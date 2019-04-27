Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup - Çiftlerde Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi adlarını finale yazdırdı



İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi finale yükseldi. Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının çiftler yarı finalinde Macar Babos ile Fransız Mladenovic ikilisi, İsveçli Cornelia Lister ve Çek Renata Voracova çiftiyle karşı karşıya geldi. Turnuvanın 1 numaralı seribaşları Babos-Mladenovic çifti, müsabakadan 6-2'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak finale yükseldi. İki sporcu, yarın yapılacak final müsabakasında Şilili Alexa Guarachi ve ABD'li Sabrina Santamaria ikilisinin karşısına çıkacak.

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