Tenis: Fransa Açık





İSTANBUL (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 5. gününde, favoriler tur atladı.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gün maçları tamamlandı.



Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ATP klasmanının 104. sırasında yer alan İsviçreli Henri Laaksonen'i bir saat 33 dakika süren mücadelede 6-1, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.



Kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, üçüncü turda İtalyan Salvatore Caruso ile eşleşti.



Turnuvada 4 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Avusturyalı Dominic Thiem, klasmanın 94. sırasındaki Kazak Alexander Bublik'i 6-3, 6-7, 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Thiem, üçüncü turda Uruguaylı Pablo Cuevas ile mücadele edecek.





- Osaka zorlansa da üçüncü turda







Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka, ikinci turda Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaştı.



Dünya klasmanının 43. sırasındaki Azarenka'yı 2 saat 50 dakika süren maç sonunda 4-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Osaka, üçüncü turda Çek Katerina Siniakova'nın rakibi oldu.

Üç numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Polonyalı Magda Linette'yi 6-4, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yoluna devam etti. Son şampiyon Halep, üçüncü turda Aleksandra Krunic ile Lesia Tsurenko arasındaki maçın galibiyle korta çıkacak.

Organizasyonun 10 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise Japon Kurumi Nara'yı 6-3 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti ve üçüncü tura kaldı.

Kariyeri boyunca 3'ü Fransa Açık'ta olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Serena Williams, üçüncü turda vatandaşı Sofia Kenin ile karşılaşacak.





- Nadal ve Federer korta çıkacak









Fransa Açık'ta yarın üçüncü tur maçları başlayacak.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Belçikalı David Goffin, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer de Norveçli Kasper Ruud ile üçüncü tur maçına çıkacak.



Tek kadınlarda dünya 2 numarası Çek Karolina Pliskova, Hırvat Petra Martic, 7 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens da Sloven Polona Hercog karşısında dördüncü tur bileti arayacak.



