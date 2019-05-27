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Tenis: Fransa Açık

- Tek kadınların 13 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, turnuvaya ilk turda veda etti- Erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic ve 2 numaralı seribaşı Nadal 2. tura çıktı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:14
Tenis: Fransa Açık


ANKARA (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde, tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki dışındaki favoriler tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci gün maçları tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 68. basamağındaki Veronika Kudermetova, 13 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'yi turnuvanın dışına itti. Kudermetova, Wozniacki ile oynadığı ilk tur maçını 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) kazandı.

Fransa Açık'ta 3 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams da dünya 83'üncüsü Vitalia Diatchenko karşısında zorlansa da turu geçmeyi başardı. İlk seti 6-2 kaybeden Williams, sonraki setleri 6-1 ve 6-0 alarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

4 numaralı seribaşı Kiki Bertens ve 8 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ise ilk tur karşılaşmalarını 2-0 kazanarak yollarına devam etti.

Öte yandan 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.


- Erkeklerde fire yok


Erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, klasmanın 44. basamağındaki Hubert Hurkacz'ı 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı.

Roland Garros'da 11 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ve geçen yıl finalde yendiği 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem de 2. tura yükseldi.


- Osaka ve Halep korta çıkacak


Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev, John Millman, 8 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ise Nicolas Jarry ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Anna Karolina Schmiedlova ve 3 numaralı seribaşı Simona Halep ile Ajla Tomljanovic mücadele edecek.


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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:14
  1. Fransa Açık
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