Tenis: Fransa Açık - Tek kadınların 5 numaralı seribaşı Kerber, turnuvaya ilk turda veda etti- Erkeklerde 3 numaralı seribaşı Federer, kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova 2. tura çıktı



ANKARA (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde, tek kadınların 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber dışındaki favoriler tur atladı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. Kadınlar dünya sıralamasının 81. basamağındaki Anastasia Potapova, 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i ilk turda eleyerek sürprize imza attı. 18 yaşındaki Potapova, 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Kerber'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi. 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, geçen yılın finalisti 7 numaralı seribaşı Sloane Stephens, 9 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 2016 şampiyonu 19 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, adlarını 2. tura yazdırdı.

- Federer galibiyetle döndü

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, Roland Garros'da 2015'ten bu yana oynadığı ilk maçtan galip ayrıldı. 2009 şampiyonu Federer, dünya 73 numarası Lorenzo Sonego ile oynadığı ilk tur mücadelesini, 6-2, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazandı. 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, Maximilian Marterer'i, 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori, Quentin Halys'i, 11 numaralı seribaşı Marin Cilic de Thomas Fabbiano'yu 3-0 ile geçerek 2. tur bileti aldı.

- Djokovic ve Nadal korta çıkacak

Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Hubert Hurkacz'la, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise Yannick Hanfmann'la karşılaşacak.

Kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens ile Pauline Parmentier ve 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile Sorana Cirstea mücadele edecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.