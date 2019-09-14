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Tenis: Davis Kupası

- Danimarka'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, 1. Küme play-off’larına katılmak hakkı elde etti

14 Eylül 2019 Cumartesi 22:22
Tenis: Davis Kupası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Küme'de Danimarka ile yaptığı 1. tur serisini 3-2 kazanarak 1. Küme play-off’larına katılmak hakkı elde etti.

Danimarka'nın Aarhus kentinde yapılan çiftler maçında milli sporcular Sarp Ağabigün-Altuğ Çelikbilek, Johannes Ingildsen- Frederik Lochte Nielsen ikilisine 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenilince Danimarka seriyi 2-1'e getirdi.

Tekler karşılaşmasında ise Cem İlkel 7-6 ve 6-4'lük setlerle Roland Garros Junior 2019 şampiyonu Holger Rune'ye 2-0 mağlup olunca Danimarka eşleşmede durumu 2-2'ye getirdi ve seride eşitliği sağladı.

Serinin son karşılaşmasında Altuğ Çelikbilek, Christian Sigsgaard'ı 6-1 ve 7-6'lik setlerle 2-1 yenerek eşleşmede skoru 3-2'ye taşıdı.

Bu galibiyet sonucunda millilerimiz 2020 mart ayında yapılacak olan dünya grubu 1. Küme play-off'ları'na katılım hakkı elde etti.

24 takımın mücadele edeceği 1. Küme play-off'ları'nda eşleşmeden galip ayrılanlar, gelecek yıl 1. Küme'de, kaybedenler 2. Küme'de yarışacak.

Yine 24 ekibin katılacağı 2. Küme play-off'ları'nda da eşleşmeden galip ayrılanlar, seneye 2. Küme'de, kaybedenler 3. Küme'de mücadele edecek.

Sezona 1. Küme'de başlayan takımlar ise maçlarını kazanmaları halinde, elemelerin yolunu tutacak. Bu aşamada rakibini mağlup eden 12 takım, finallere katılmaya hak kazanacak. Yenilen 12 takım ise yoluna 1. Küme'de devam edecek.

Finallere, elemelerden gelen 12, önceki yılın yarı finalinden 4 ve özel davet alan 2 takım olmak üzere 18 ekip katılacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 22:22
  1. Danimarka
  2. Davis Kupası
  3. türkiye
  4. Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı

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