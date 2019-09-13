Tenis: Davis Kupası - Tekler kategorisinde maçlarını kazanan Türkiye, Danimarka karşısında ilk günü 2-0 önde tamamladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Küme'de Danimarka ile yaptığı 1. tur serisinin ilk gününü 2-0 önde tamamladı. Danimarka'nın Aarhus kentinde yapılan tekler maçında milli raket Cem İlkel, Christian Sigsgaard'ı 7-6, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek, seride Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. Altuğ Çelikbilek ise Roland Garros Junior 2019 şampiyonu Holger Rune'u 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yendi. Bu sonuçların ardından Türkiye, Danimarka karşısında seride 2-0 üstünlük yakaladı. Serinin ikinci gününde yarın çiftlerde Sarp Ağabigün-Yankı Erel ile Johannes Ingildsen-Frederik Lochte Nielsen karşılaşırken, teklerde Cem İlkel ile Holger Vitus Nodskov Rune ve Altuğ Çelikbilek ile Christian Sigsgaard karşı karşıya gelecek.



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