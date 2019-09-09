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Tenis: American Express İstanbul Challenger

Marsel İlhan ve Baran Cengiz, ikinci tura yükseldi

09 Eylül 2019 Pazartesi 20:54
Tenis: American Express İstanbul Challenger


İSTANBUL (AA) - American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası başladı.

TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvanın ilk gününde 4 Türk tenisçi korta çıktı, Marsel İlhan ve Baran Cengiz ikinci tura yükseldi.

İki Türk sporcuyu karşı karşıya getiren maçta Marsel İlhan, Mert Naci Türker'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Baran Cengiz ise İrlandalı Simon Carr'ı 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup etmeyi başardı.

Marsel, üst turda 8 numaralı seribaşı Hindistan'dan Ramkumar Ramanathan, Baran ise 13 numaralı seribaşı Kazakistan'dan Aleksandr Nedovyesov ile karşı karşıya gelecek.

Burak Can Yılmaz ise Rumen Filip Cristian'a 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kaybetti.

Turnuvanın ikinci günü olan yarın 1 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Ugo Humbert korta çıkacak. Şampiyonada çiftler maçları da yarın başlayacak.



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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 20:54
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