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Aktüel Tendürek geçidinde devrilen tır yandı
Aktüel

Tendürek geçidinde devrilen tır yandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:17:30 -
Tendürek geçidinde devrilen tır yandı

AĞRI (AA) - Ağrı-Van kara yolundaki Tendürek geçidinde devrilerek alev alan tıra itfaiye müdahale etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek geçidinde İran plakalı tır devrilerek alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çeşitli temizlik malzemeleri yüklü tırdaki yangın söndürdü.

Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan kara yolunda tırdaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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