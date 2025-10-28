  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Temurci: Terörsüz Türkiye hedefi doğru
Gündem

Temurci: Terörsüz Türkiye hedefi doğru

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Temurci: Terörsüz Türkiye hedefi doğru

Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan ve partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, Akit TV’nin konuğu oldu.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Aynı zamanda bir dönem AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yapan Temurci, Terörsüz Türkiye sürecinde destek verdi. Sürecin PKK elebaşını meşrulaştıran bir sürece dönüşmemesi uyarısında bulunan Temurci, şunları söyledi: “Elbette terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Ancak bunun nasıl ve hangi yöntemlerle gerçekleştirileceğini de konuşmak zorundayız. Bir vatansever olarak Terörsüz Türkiye için yapılan çalışmaları destekliyorum. TBMM’nin sürekli İmralı’ya gitmesini doğru bulmuyoruz. Örgütün silah bırakması meselesi de dikkatle değerlendirilmelidir. İlan ettiği fesihten sonra gerçekten Türkiye’den çıkıp çıkmadığını, silahları nereye götüreceğini ve hangi bağlantılarının kaldığını bilmemiz gerekir.”

Kaynak: Yeniakit

Dilleri 'Terörsüz Türkiye' diyor ama akılları hala terör örgütünde! Suriye tezkeresi DEM’i korkuttu: Kem, küm! Ama bu başka ülkenin içişlerine müdahale…
Dilleri 'Terörsüz Türkiye' diyor ama akılları hala terör örgütünde! Suriye tezkeresi DEM’i korkuttu: Kem, küm! Ama bu başka ülkenin içişlerine müdahale…

Gündem

Dilleri 'Terörsüz Türkiye' diyor ama akılları hala terör örgütünde! Suriye tezkeresi DEM’i korkuttu: Kem, küm! Ama bu başka ülkenin içişlerine müdahale…

PKK’nın açıklaması sonrası AK Parti’den yorum: Terörsüz Türkiye’nin somut sonuçları
PKK’nın açıklaması sonrası AK Parti’den yorum: Terörsüz Türkiye’nin somut sonuçları

Gündem

PKK’nın açıklaması sonrası AK Parti’den yorum: Terörsüz Türkiye’nin somut sonuçları

Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! Ala’dan tarihi açıklama
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! Ala’dan tarihi açıklama

Gündem

Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! Ala’dan tarihi açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!
Gündem

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan kayyım Gürsel Tekin Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında önemli açıkla..
Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! "Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim"
Gündem

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

Muhalif gazeteci Bahar Feyzan’dan deprem bölgesindeki imar ve ihya çalışmalarına ilişkin CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar geldi. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23