Temurci: Terörsüz Türkiye hedefi doğru
Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan ve partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, Akit TV’nin konuğu oldu.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Aynı zamanda bir dönem AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yapan Temurci, Terörsüz Türkiye sürecinde destek verdi. Sürecin PKK elebaşını meşrulaştıran bir sürece dönüşmemesi uyarısında bulunan Temurci, şunları söyledi: “Elbette terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Ancak bunun nasıl ve hangi yöntemlerle gerçekleştirileceğini de konuşmak zorundayız. Bir vatansever olarak Terörsüz Türkiye için yapılan çalışmaları destekliyorum. TBMM’nin sürekli İmralı’ya gitmesini doğru bulmuyoruz. Örgütün silah bırakması meselesi de dikkatle değerlendirilmelidir. İlan ettiği fesihten sonra gerçekten Türkiye’den çıkıp çıkmadığını, silahları nereye götüreceğini ve hangi bağlantılarının kaldığını bilmemiz gerekir.”
Kaynak: Yeniakit
Gündem
