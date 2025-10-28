Temurci: Terörsüz Türkiye hedefi doğru

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Aynı zamanda bir dönem AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yapan Temurci, Terörsüz Türkiye sürecinde destek verdi. Sürecin PKK elebaşını meşrulaştıran bir sürece dönüşmemesi uyarısında bulunan Temurci, şunları söyledi: “Elbette terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Ancak bunun nasıl ve hangi yöntemlerle gerçekleştirileceğini de konuşmak zorundayız. Bir vatansever olarak Terörsüz Türkiye için yapılan çalışmaları destekliyorum. TBMM’nin sürekli İmralı’ya gitmesini doğru bulmuyoruz. Örgütün silah bırakması meselesi de dikkatle değerlendirilmelidir. İlan ettiği fesihten sonra gerçekten Türkiye’den çıkıp çıkmadığını, silahları nereye götüreceğini ve hangi bağlantılarının kaldığını bilmemiz gerekir.”

Kaynak: Yeniakit