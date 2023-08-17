Temsilcimiz Beşiktaş play-off'ta
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 2-1 yenerek play-off'a çıktı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü konuk etti. Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Aboubakar ile 71. dakikada Muleka attı. Neftçi Bakü'nün tek golünü 36. dakikada Mahmudov kaydetti.
İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş bu sonucun ardıdan toplamda 5-2'lik skorla play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar play-off turunda Ukrayna'nın Dinamo Diev takımıyla karşılaşacak.
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