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Spor Temsilcimiz Beşiktaş play-off'ta
Spor

Temsilcimiz Beşiktaş play-off'ta

Yeniakit Publisher
2023-08-17 23:02:00 -
Temsilcimiz Beşiktaş play-off'ta

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 2-1 yenerek play-off'a çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü konuk etti. Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Aboubakar ile 71. dakikada Muleka attı. Neftçi Bakü'nün tek golünü 36. dakikada Mahmudov kaydetti.

İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş bu sonucun ardıdan toplamda 5-2'lik skorla play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar play-off turunda Ukrayna'nın Dinamo Diev takımıyla karşılaşacak.

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