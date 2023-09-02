Temsilcilerimizin Avrupa'daki fikstürleri belli oldu!
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray ve Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdıran Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde;
20 Eylül: Galatasaray - Kopenhag
3 Ekim: Manchester United - Galatasaray
24 Ekim: Galatasaray - Bayern Münih
8 Kasım: Bayern Münih - Galatasaray
29 Kasım: Galatasaray - Manchester United
12 Aralık: Kopenhag - Galatasaray
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü ise şöyle;
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21 Eylül:
Fenerbahçe - Nordsjaelland
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim
Spartak Trnava - Fenerbahçe
Beşiktaş - Lugano
26 Ekim
Fenerbahçe - Ludogorets
Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım
Ludogorets - Fenerbahçe
Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım
Nordsjaelland - Fenerbahçe
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık
Fenerbahçe - Spartak Trnava
Lugano - Beşiktaş