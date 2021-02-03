  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Temsa’nın çevreci otobüsleri Prag’ı da elektriklendirecek
Otomotiv

Temsa’nın çevreci otobüsleri Prag’ı da elektriklendirecek

Türk mühendisliğinin ürünü Temsa markalı elektrikli araçların Avrupa çıkarması sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 21:04:00 -
Temsa’nın çevreci otobüsleri Prag’ı da elektriklendirecek

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında ilk elektrikli otobüs ihracatını geçtiğimiz aylarda İsveç’e gerçekleştiren şirket, bu kez rotayı Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a çevirdi. Bu kapsamda Skoda Transportation bünyesindeki Skoda Elektrik iş birliğiyle Prag Ulaşım Şirketi’nin elektrikli otobüs filo sözleşmesine imza atan Temsa, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek. Modern, çevreci ve sürdürülebilir araçlardan oluşan filo, şehrin karbon emisyonunu azaltırken, daha temiz ve yaşanılabilir bir havaya kavuşmasına da katkıda bulunacak. Yaklaşık 207 milyon kron (25 milyon dolar) değerindeki sözleşme, aynı zamanda Temsa’nın kardeş şirketi Skoda ile birlikte gerçekleştireceği ilk elektrikli otobüs teslimatı olacak. Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Prag’a yapılan elektrikli otobüs ihracatının TemsaSkoda Transportation iş birliğinin ilk somut örneği olduğunu belirterek, “Kazanılan bu ihale ile kardeş şirketimiz Skoda Transportation ortak teknolojisiyle ürettiğimiz elektrikli otobüslerimizi Prag Ulaşım Şirketi’ne teslim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ihracat, Türkiye ekonomisi ve Türk sanayisi için de çok önemli bir anlam ifade ediyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tatbikatta skandal! Başkan Erdoğan'ı hedefe koydular
Dünya

Tatbikatta skandal! Başkan Erdoğan'ı hedefe koydular

Libya'da darbeci Hafter'in alçak provokasyonları devam ediyor. Dün Hafter'in kontrolünde olan bölgelerde yapılan tatbikatta, Türkiye bayrağı..
İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar
Dünya

İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar

Geçtiğimiz günlerde Taliban ile İran'da bir araya gelen Tahran yönetiminin hamlesinin üzerinden çok geçmeden Cephe-i Mukavemet örgütü Afgani..
‘Arkadaşlarına’ ters kelepçe takıldığını söyleyen CHP rezil rüsva oldu
Siyaset

‘Arkadaşlarına’ ters kelepçe takıldığını söyleyen CHP rezil rüsva oldu

CHP’li Tuba Torun, “Arkadaşlarımızı ters kelepçeyle bekletiyorlar, biri cama buğu yapıp ambulans yazdı, kimse dikkate almadı” yalanını ortay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay