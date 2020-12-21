Temsa’dan Belçika’ya otobüs ihracatı

Geçen haftalarda gerçekleşen hisse devir anlaşmalarıyla Sabancı Holding ile Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF Group çatısı altına giren Temsa Ulaşım Araçları A.Ş, Belçika’nın güneyinde yer alan Wallonie bölgesinin toplu taşıma şirketi “Operateur de transport de Wallonie”ya (OTW) 4 adetten oluşan ilk parti teslimatını gerçekleştirdi. Temsa ve OTW arasında imzalanan sipariş sözleşmesine göre 2021 Nisan ayında 22 adetten oluşan ikinci parti teslimat yapılacak. 2021 yılının sonuna kadar devam niteliğindeki siparişler ile Wallonie yollarına çıkacak Temsa markalı araçların sayısı 40’ı bulmuş olacak.

“Son derece mutluyuz”

Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Temsa’nın kısa zamanda ciddi bir ihracat atağına kalktığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde İsveç’e, 6 adetten oluşan MD9 electriCITY araçlarımızı ihraç etmiştik. Temsa’nın ilk elektrikli araç ihracatını İsveç’e yapması bizim için çok anlamlıydı. Aradan geçen birkaç haftanın ardından ikinci ihracat rotamızın Belçika olmasından dolayı son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.