TEMSA satış sonrası hizmetleriyle ‘her yolda’ müşterisinin yanında!

Son yıllarda attığı adımlarla Türkiye’de ve dünyada araç parkını hızla genişleten TEMSA, bir yandan da satış sonrası hizmetler alanındaki yetkinliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye’de sahip olduğu 65 farklı yetkili servis noktasıyla, bu alanda sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alan TEMSA, bünyesine kattığı yeni servis noktalarıyla da bu alandaki büyümesini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde, müşterilerine daha kaliteli hizmet sunabilmek için İstanbul ve İzmir’de, Mapar ve Karsal servislerini faaliyet sokan TEMSA Satış Sonrası Hizmetler, ayrıca hali hazırda otobüs tarafına hizmet veren Kocaeli’ndeki Öz İkizler servisini de Fuso Canter araçlarına da hizmet verecek şekilde yurt içi servis ağına entegre etti. Bunun yanında aralarında İngiltere, Belçika ve Almanya gibi gelişmiş ekonomilerin de bulunduğu toplam 6 ülkede, 7 yeni servis noktasını bünyesine kattı. Böylece TEMSA, 2023 yılında 7 farklı ülkede servis noktası açmış oldu.

“Her zaman ve her yolda müşterimizin yanındayız”

TEMSA’nın satış sonrası hizmetler alanında ortaya koyduğu başarılar ve gelecek dönem yol haritası, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen TEMSA Yetkili Servisler Toplantısı’nda masaya yatırıldı. “Her Zaman Her Yolda Birlikteyiz” temasıyla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin dört bir yanında 60’a yakın yetkili TEMSA servisinin katıldığı etkinlikte, satış sonrası hizmetler iş biriminin 2024 stratejileri de belirlenerek katılımcılarla paylaşıldı. Organizasyonda konuşan TEMSA Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Önder Göker, “TEMSA’nın son yıllardaki başarısının altında yatan en önemli unsur, müşterisi, bayisi, tedarikçisi, servisiyle bir arada olması. TEMSA deneyimini bir bütün olarak sunması. ‘Her Zaman Her Yolda Birlikteyiz’ söylemimizin altında yatan yaklaşım da bu. Müşteri odaklı bir şirket olmak sadece müşterinin bizlerden talep ettiği araçları doğru pazarlara sunmakla açıklanamaz. Bu araçların üretimi ve satışı aslında değer zincirinin ilk ayağı. Ama zincir burada bitmiyor. Satış sonrası hizmetler, bu değerin sürdürülebilir olması, müşterinin bizlere güveni için vazgeçilmez bir unsur. Bizim devreye girdiğimiz nokta, aslında müşterinin bize en çok ihtiyaç duyduğu nokta. Biz burada müşterimizin yanında olarak, aslında ona şunu söylüyoruz: ‘Biz en zor zamanında bile buradayız, her zaman ve her yolda senin yanındayız.’ Müşteriyi bunu hissettirebilmek, ona bu güveni sunabilmek, bugünün dünyasında değer odaklı düşüncenin de en önemli göstergesi” dedi.