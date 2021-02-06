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Otomotiv TEMSA 17 Prestij SX teslim et
Otomotiv

TEMSA 17 Prestij SX teslim et

Temsa, VIP transfer, araç kiralama ve personel taşımacılığı alanında hizmet veren Bodrum merkezli Asist Turizm’e 17 adet 2021 model Prestij SX’in teslimatını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:51:00 -
TEMSA 17 Prestij SX teslim et

Araçlar düzenlenen törenle Temsa Yurtiçi Satış Müdürü İrfan Özsevim tarafından Asist Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fakkasoğlu’na teslim edildi. Firma 2021 yılı içinde 12 adet daha Prestij SX alımı planlıyor. Temsa Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ, 2021 ile birlikte hızlı bir teslimat sürecine girdiklerini belirterek, “Türkiye’nin önde gelen firmalarının yatırım tercihinde Temsa yer alıyor. Özellikle Prestij SX ürünleri geçtiğimiz yıllarda taşımacıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almakla birlikte 27 kişilik midibüs pazarının da lider aracı. Temsa Prestij SX aracımızı açık ara lider yapan etkenlerin başında, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı ve sürüş konforunun yanı sıra yaygın servis ağı bulunuyor. Asist Turizm Bodrum’un en önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Her zaman iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyduğumuz bir firma. Araç parkını sürekli büyüten firmanın 57 araçlık midibüs segmentinde tek marka olmak bizim için çok kıymetli. Son olarak teslimini gerçekleştirdiğimiz 17 adet Temsa Prestij SX’in firmaya hayırlı olmasını diliyorum. Umarız 2021 yılında pandemi sürecini atlatırız ve ülkemizin en önemli sektörü arasında yer alan turizm özlediği hareketliliğe kavuşur.” ifadelerini kullandı.

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