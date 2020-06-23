Temmuz zammı netleşiyor

6 aylık enflasyon zammı için beklentiler 5.09 oranı civarında. 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kesinleşecek emekli zammı öncesi beklentiler netlik kazanmaya başladı. İlk 6 aylık enflasyonunun yüzde 4’nin üzerinde olması beklenirken tahminler, emekli maaşlarına yapılacak zammın yüzde 5 civarında olması yönünde. Ekonomistlerle yapılan ankette, enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 0.50 oldu. Buna göre; ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.09 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 1.09 enflasyon farkıyla yüzde 5.09’a yükselecek. Yüzde 5.09’luk tahmine göre 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 874 liraya ulaşacak.