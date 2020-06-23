  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Temmuz zammı netleşiyor

Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı memuru ilgilendiren Temmuz 2020 zammı için geri sayım sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:36:00 -
Temmuz zammı netleşiyor

6 aylık enflasyon zammı için beklentiler 5.09 oranı civarında. 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kesinleşecek emekli zammı öncesi beklentiler netlik kazanmaya başladı. İlk 6 aylık enflasyonunun yüzde 4’nin üzerinde olması beklenirken tahminler, emekli maaşlarına yapılacak zammın yüzde 5 civarında olması yönünde. Ekonomistlerle yapılan ankette, enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 0.50 oldu. Buna göre; ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.09 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 1.09 enflasyon farkıyla yüzde 5.09’a yükselecek. Yüzde 5.09’luk tahmine göre 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 874 liraya ulaşacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit ulaştı! İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair daha önce hiç yayınlanmamış kayıtlar
Gündem

Akit ulaştı! İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair daha önce hiç yayınlanmamış kayıtlar

Akit, Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair yeni ses kayıtlarına ulaştı. İşte daha önce hiç yayınlanmamış ses kayıtları...

Fatih Altaylı'nın programındaki sözleri nedeniyle 'Şov yapıyor' diye eleştirilmişti! Dr. Serdar Savaş yeniakit.com.tr'de hakkındaki eleştirilere cevap verdi
Gündem

Fatih Altaylı'nın programındaki sözleri nedeniyle 'Şov yapıyor' diye eleştirilmişti! Dr. Serdar Savaş yeniakit.com.tr'de hakkındaki eleştirilere cevap verdi

Katıldığı canlı yayın programı sonrasında eleştirilerin hedefi olan Dr. Serdar Savaş, hakkındaki 'Gençler üzerinden şov yapıyor' iddialarını..
James Jeffrey: Amacımız rejimle iş birliği yapan herkese acı vermek
Dünya

James Jeffrey: Amacımız rejimle iş birliği yapan herkese acı vermek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Suriye'de Beşşar Esad rejimine yaptırım uygulayan "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"..
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı