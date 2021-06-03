Emekli maaşları Temmuz zammı 2021 yılında milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Enflasyon verilerine göre emekli maaşına zam gerçekleştirilecek. Gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2021 emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 3,92 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,33 oldu.

Temmuz memur zammı 2021 Temmuz emekli zammı 2021

Ocak ayı enflasyon 2021 TÜFE oranı yüzde 1.68, Şubat ayı enflasyon 2021 TÜFE oranı yüzde 0.91, Mart ayı enflasyon 2021 TÜFE oranı yüzde 1.08, Nisan ayı enflasyon 2021 TÜFE oranı yüzde 1.68 olarak açıklanmış böylelikle ilk 4 aylık enflasyon rakamı toplamı yüzde 5,36 olarak gerçekleşmişti. TÜİK Mayıs ayına ilişkin enflasyon farkını da açıkladı. TÜİK verilerine göre, mayıs ayı enflasyon 2021 rakamı ile de aylık TÜFE ortalaması yüzde 0.89 olarak açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylın enflasyon toplamı 6,25 olarak gerçekleşmiş oldu.

Emekli ve memurlara enflasyon zammı hesaplaması için TÜİK tarafından açıklanan ilk 6 aylık enflasyon rakamları toplanmakta, bu toplam oranın yüzde 3 seviyesini aşması durumunda söz konusu oranın üzerinde kalan rakam enflasyon farkı olarak maaşlara zam olarak yansıtılmaktadır. Peki temmuzda ne kadar enflasyon farkı alınacak?

2021 yılının ilk 5 ayında yüzde 3,25 oranında enflasyon farkı zammı hesaplaması ortaya çıkmış oldu. Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam gelmişti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira olurken, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 21 liraya yükselmişti.